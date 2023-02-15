Вчені заявили, що тепла вода розтоплює льодовик судного дня

Це підвищу рівень води

Вчені, які вивчають величезний льодовик Туейтс в Антарктиді, який називають льодовиком "судного дня", кажуть, що тепла вода просочується в його слабкі місця. Це спричиняє танення льодовика.

Про це пише Reuters.

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Льодовик Туейтс має розмір як американський штат Флорида. Він понад пів метра глобального потенціалу підвищення рівня моря і може дестабілізувати сусідні льодовики, які потенційно можуть спричинити подальше підвищення рівня на три метри.

Команда з 13 американських та британських вчених провела близько шести тижнів на льодовику наприкінці 2019 року та на початку 2020 року. Використовуючи підводний робототехнічний апарат, відомий як Icefin, вони спостерігали за лінією приземлення льодовика, де лід зісковзує з льодовика та вперше зустрічається з океаном.

В одній роботі, яку очолює вчений Корнельського університету Брітні Шмідт, дослідники виявили, що тепліша вода проникає в тріщини та інші отвори, відомі як тераси, викликаючи бічне танення на 30 метрів або більше за рік.

"Тепла вода потрапляє в найслабкіші частини льодовика і погіршує ситуацію", — сказав Шмідт.

Нагадаємо, останні вісім років стали найтеплішими за всю історію кліматичних спостережень. Температура світового океану підвищується, а це впливає на зміну клімату на всій планеті.