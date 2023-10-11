Кто был самым умным человеком в истории? Ученые официально назвали имя

Гении, внесшие вклад в науку и развитие человечества. Фото: Новини.LIVE

История человечества насчитывает миллионы важных открытий, существенно изменивших нашу жизнь и тысячи гениев, которым удалось эти открытия сделать. Эвклид, Пифагор, Декарт, Джон Ди, да Винчи, Лаплас, Коперник, Паскаль, Ньютон, Фарадей, Тесла, Энштейн, Кюри, Ламарр, Вернадский, Гокинг — эти имена, кажется, можно продолжать до бесконечности. Каждый из них был гением своего времени и в своей области. Но можно ли среди них выделить и назвать самого умного человека в истории?

Кажется, учёным это удалось! Как пишет издание Big Think, есть человек, который выделяется среди других, он является воплощением интеллекта, знаний и творчества — сэр Исаак Ньютон — математик, физик, изобретатель, экономист и теолог.

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Что означает самый умный?

Прежде чем погрузиться в гениальность Ньютона, следует понять, что подразумевается под словом "умнейший".

Этот термин охватывает много понятий, самый умный человек должен обладать высоким IQ, обладать способностью к обучению, размышлению, пониманию и подобным формам умственной деятельности, быть эрудированным, постигать истины, факты и значения. Именно это выдает в человеке сверхвысокий интеллект.

Однако есть еще одна важная составляющая, которую мало кто учитывает, — творчество. Творческие люди думают так, как другие не умеют. Там, где общество видит тупик, творческий человек видит возможность.

Безусловно, все вышеупомянутое Исаак Ньютон имел.

Портрет Исаака Ньютона. Фото: google.com

Каким был IQ Ньютона?

К сожалению, ни один учёный вам не назовет точную цифру, ведь в 17 веке тестов IQ еще не существовало. Однако исследователи биографии гения с уверенностью утверждают, что Ньютон не стал бы тратить 90 минут на заполнение овалов в тестах с несколькими вариантами ответов. Это было не в его стиле. Он скорее потратил бы это время, чтобы исправить ошибки в вопросах и написать еще более сложные.

Ньютона отличает не только его интеллект, но и глубокие знания, творческие способности и креативность. Он был подлинным эрудитом, овладел физикой, математикой и теологией. А его преданность религии проявилась в том, что более половины его опубликованных трудов посвящены богословским вопросам.

Ньютон даже восхищался алхимией — верой, разделяемой многими учеными его эпохи, что металлы можно превратить в золото.

Не следует недооценивать алхимические теории, ведь, например, свинцовая руда часто содержит серебро, а серебряная руда часто содержит золото, поэтому идея о том, что свинец "созревает" в серебро, а серебро в золото, безусловно, заслуживает внимания. Алхимики также открыли некоторые элементы, к примеру фосфор.

Позже Ньютон занялся экономикой, продемонстрировав свою многогранность. Он служил мастером монетного двора, активно преследуя фальшивомонетчиков. Его неустанное рвение к справедливости принесло ему репутацию серого шерифа Лондона 17-го века.

Исаак Ньютон проводит опыт. Фото: google.com

Творческий потенциал, отличающий Ньютона от других

Исаак Ньютон создал множество инструментов и устройств, которых до него просто не существовало. Эти вещи совершили революцию в науке.

Например, для изучения ускорения он создал производную — фундаментальное понятие в математике.

Он также разработал интеграцию, еще один важный инструмент вычислений, чтобы находить площадь криволинейных поверхностей.

Ньютон также сконструировал рефлекторный телескоп (телескоп с плоским вторичным зеркалом) и придумал ребра на монетах, которые служили средством против краж, предотвращавших "обрезку монет".

Изобретательность Ньютона, возможно, лучше подытоживает эпиграф, который написал муж его племянницы в 1726 году:

"Я спросил его, где он сделал это, он сказал, что сделал это сам, а когда я спросил его, где он взял инструменты, сказал, что сделал их сам, и смеясь добавил, если бы я ждал, чтобы другие люди сделали мои инструменты и вещи для меня, я никогда бы ничего не делал…".

Исаак Ньютон за столом. Фото: google.com

Какова цена гениальности?

Исаак Ньютон, квинтэссенция эрудита и творческого гения, является примером эталона разумного человека. Его вклад в науку, математику, теологию и другие области остается беспрецедентным. Однако его чрезвычайный интеллект был добыт большой ценой.

Современные историки и исследователи биографии Ньютона утверждают, что гений мог страдать аутизмом и обсессивно-компульсивным расстройством. На это указывают замкнутый, навязчивый, противный и антисоциальный характер. Ученый вел одинокую жизнь, ему трудно было найти общий язык с другими людьми.

Также историки сходятся во мнении, что Ньютон мог страдать биполярным расстройством и шизофренией. К такому выводу пришли, изучая его письма. Некоторые из них были наполнены безумными иллюзиями.

Как бы там ни было, наследие Ньютона продолжает вдохновлять ученых и мыслителей и сегодня, служа свидетельством того, что стремление человека к знаниям, творчеству и гениальности неизбежно влияет на мир.

Напомним, мы писали, что в древнем Вавилоне теоремой Пифагора пользовались за долго до рождения самого Пифагора, ученые нашли доказательства.

Также мы сообщали, что исследователи опровергли знаменитую теорию Леонардо да Винчи, которой пользовались ученые по всему миру.