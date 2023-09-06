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Родившийся в космосе: ученые думают о зачатии ребенка в условиях гравитации

6 сентября 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Родившийся в космосе: ученые думают о зачатии ребенка в условиях гравитации
Эмбрион человека. Иллюстративное фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Компания SpaceBorn United из Нидерландов разработала миниатюрный инкубатор, готовый к запуску в космос. Благодаря ему ученые планируют оценить способность человечества размножаться за пределами Земли.

Подробнее о своем проекте рассказал руководитель компании Эгберт Эдельбрук изданию Science Focus.

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Родившийся в космосе

В компании заявляют, что хотят осуществить зачатие и раннее развитие эмбрионов в космосе. Ведь рождение детей, например, на Марсе, сможет сделать такие колонии независимыми и самодостаточными.

"Мы хотим создать искусственные утробы, поскольку они могут способствовать решению проблемы рождения детей в космосе. Но сначала мы будем проводить испытания на эмбрионах млекопитающих, но впоследствии мы перейдем и к эмбрионам человека", — рассказывает Эдельбрук.

В ближайшие несколько лет ученые хотят осуществить зачатие в космосе, с дальнейшим развитием эмбриона в условиях невесомости.

"В этом инкубаторе можно запрограммировать весь процесс зачатия. Наш первый прототип готов к полету в космос", — заявляет ученый.

Напомним, за последние годы компанией SpaceX было запущено 5005 космических аппаратов. Из них 4661 находится на околоземной орбите, а эксплуатируется — 3936 спутников.

Эксперты признают, что сложившаяся группировка Starlink уже является значительным достижением. Однако компания SpaceX останавливаться на этом не собирается.

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