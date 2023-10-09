Ученые заметили необычное явление в космосе — вспышка озадачила их

Американский телескоп "Хаббл" в космическом пространстве. Фото: Pinterest

Американские исследователи заметили в космическом пространстве необычное явление, которое можно наблюдать довольно редко там. С помощью оптического телескопа "Хаббл" ученые зафиксировали быстрый синий оптический переходный процесс LFBOT, то есть, вспышку.

Об этом сообщают в NASA.

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Что такое LFBOT

Синий оптический переходный процесс LFBOT — одно из самых ярких событий в космическом пространстве. Эта вспышка, которая произошла в космосе, похожа на взрывы сверхновых и гамма-всплески. По словам исследователей, эти вспышки сопоставимы с мерцанием, которое на несколько секунд освещает все вокруг.

Следует отметить, что этот процесс вызывает очень сильный интерес и много вопросов у исследователей. Дело в том, что эта вспышка противоречит всем существующим представлениям о подобных явлениях.

Явление LFBOT, зафиксированное во Вселенной телескопом "Хаббл". Фото: NASA

Первый LFBOT

Ученые впервые заметили это явление еще в 2018 году, а сегодня известно лишь несколько подобных событий. К тому же, исследователи видели вспышки LFBOT внутри галактик, где зарождаются новые звезды. Последняя вспышка получила название "Зяблик", ее ученые увидели в пространстве между двумя соседними галактиками.

По мнению исследователей, эта вспышка могла возникнуть из-за того, что черная дыра, по массе превышающая массу Солнца во много раз, разорвала звезду. Ученые считают, что эти черные дыры находятся в ядрах некоторых слоевых звездных скоплений.

Также исследователи считают, что эта вспышка могла возникнуть из-за столкновения двух нейтронных звезд.

Телескоп "Хаббл"

"Хаббл" — американский оптический телескоп, который находится на околоземной орбите с 1990 года и является совместным проектом компании NASA и Европейского космического агентства. С помощью этого телескопа исследователям удалось сделать много разных открытий в космическом пространстве.

Американский космический телескоп "Хаббл". Фото: УНИАН

С помощью двух зеркал он может отражать попадающий в него свет. Телескоп имеет несколько камер: одна камера фотографирует самые маленькие места в космическом пространстве, а другая — снимает планеты и получает дополнительную информацию о них.

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