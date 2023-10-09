Вчені помітили незвичайне явище у космосі — спалах спантеличив їх

Американський телескоп "Габбл" у космічному просторі. Фото: Pinterest

Американські дослідники помітили у космічному просторі незвичайне явище, яке можна спостерігати досить рідко там. За допомогою оптичного телескопа "Габбл" вчені зафіксували швидкий синій оптичний перехідний процес LFBOT, тобто, спалах.

Про це повідомляють у NASA.

Читайте також:

Що таке LFBOT

Синій оптичний перехідний процес LFBOT — це одна з найяскравіших подій у космічному просторі. Цей спалах, який стався у космосі, схожий на вибухи наднових і гамма-сплески. За словами дослідників, ці спалахи можна порівняти з мерехтінням, яке на декілька секунд освітлює все навколо.

Варто зазначити, що цей процес викликає дуже сильний інтерес і багато питань у дослідників. Справа в тому, що цей спалах суперечить всім існуючим уявленням стосовно подібних явищ.

Явище LFBOT, яке зафіксував у Всесвіті телескоп "Габбл". Фото: NASA

Перший LFBOT

Вчені вперше помітили це явище ще у 2018 році, а сьогодні відомо лише про декілька подібних подій. До того дослідники бачили спалахи LFBOT всередині галактик, де зароджуються нові зірки. Останній спалах отримав назву "Зяблик", його вчені побачили у просторі між двома сусідніми галактиками.

За думкою дослідників, цей спалах міг виникнути через те, що чорна діра, яка за масою перевищує масу Сонця у багато разів, розірвала зірку. Вчені вважають, що ці чорні дири перебувають у ядрах деяких шарових зоряних скупчень.

Також дослідники вважають, що цей спалах міг виникнути через зіткнення двох нейтронних зірок.

Телескоп "Габбл"

"Габбл" — це американський оптичний телескоп, який розташовується на навколоземній орбіті з 1990 року та є спільним проєктом компанії NASA та Європейського космічного агентства. За допомогою цього телескопа дослідникам вдалося зробити багато різних відкриттів у космічному просторі.

Американський космічний телескоп "Габбл". Фото: УНІАН

За допомогою двох дзеркал він може відбивати світло, яке до нього потрапляє. Телескоп має декілька камер: одна камера фотографує найменші місця у космічному просторі, а інша — знімає планети й отримує додаткову інформацію про них.

Нагадаємо, ми писали про те, що дослідники з’ясували, що знаходиться всередині Місяця.

Раніше ми розповідали про те, що вчені знайшли джерело вуглецю у супутнику Юпітера.

Також ми повідомляли про те, що дослідники розповіли, що створює воду в Місяці.