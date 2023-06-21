Музыка от искусственного интеллекта: может предусмотреть популярные хиты

Девушка слушает музыку. Фото: Google

Ученые из Университета Клермонт-Грэдуэйт (США) начали использовать искусственный интеллект для прогнозирования потенциальных музыкальных хитов.

Об этом пишет издание Double.News.

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ИИ определяет потенциальные музыкальные хиты

Сообщается, что ученые сначала собрали данные о нейронной активности 33 добровольцев от 18 до 57 лет.

Всем добровольцам дали прослушать 24 музыкальных композиции, а полученные данные обрабатывались с помощью статистической модели и алгоритмов искусственного интеллекта.

Выборка включала песни разных жанров, включая 13 хитов и 11 "неудачных" композиций.

Ученые хотели выяснить, считают ли участники эти композиции хорошими и могли бы порекомендовать их своим друзьям.

Выяснилось, что вероятность успеха при определении потенциального хита составляла 69%, а алгоритм ИИ выдает результат с вероятностью 97,2%.

Напомним, ученые Университета в Эдинбурге сделали большое открытие в исследовании процесса старения. Они изобрели вещества, которые могут останавливать этот процесс в клетках. И в этом им помог искусственный интеллект.