Музыка от искусственного интеллекта: может предусмотреть популярные хиты
Ученые из Университета Клермонт-Грэдуэйт (США) начали использовать искусственный интеллект для прогнозирования потенциальных музыкальных хитов.
Об этом пишет издание Double.News.
ИИ определяет потенциальные музыкальные хиты
Сообщается, что ученые сначала собрали данные о нейронной активности 33 добровольцев от 18 до 57 лет.
Всем добровольцам дали прослушать 24 музыкальных композиции, а полученные данные обрабатывались с помощью статистической модели и алгоритмов искусственного интеллекта.
Выборка включала песни разных жанров, включая 13 хитов и 11 "неудачных" композиций.
Ученые хотели выяснить, считают ли участники эти композиции хорошими и могли бы порекомендовать их своим друзьям.
Выяснилось, что вероятность успеха при определении потенциального хита составляла 69%, а алгоритм ИИ выдает результат с вероятностью 97,2%.
Напомним, ученые Университета в Эдинбурге сделали большое открытие в исследовании процесса старения. Они изобрели вещества, которые могут останавливать этот процесс в клетках. И в этом им помог искусственный интеллект.