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Министерство цифровой трансформации представляет обновленное Дія.Освіта: онлайн-трансляция

17 мая 2023 16:30
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Министерство цифровой трансформации представляет обновленное Дія.Освіта: онлайн-трансляция
Платформа Дія. Освіта. Фото: osvita.diia.gov.ua
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 17 мая, началась презентация обновленного Дія.Освіта. Министр цифровой трансформации подчеркнул, что украинцы не должны бояться перемен и пробовать себя в разных профессиях.

Об этом информируется в телеграмм канале Дія.Освіта.

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Презентация Дія.Освіта

Сейчас идет прямая трансляция презентации обновленной платформы "Дія. Освіта". Это национальная платформа актуальных знаний и навыков, где можно бесплатно учиться, овладеть новой профессией и найти работу. Дія. Освіта — это следующий шаг проекта Дія. Цифрова освіта, стартовавшее в 2020 году.

Министерство цифровой трансформации при поддержке Google.org и Фонда Восточная Европа обновило платформу Дія.Освіта.

Федоров отметил, что война изменила жизнь миллионов украинцев. Многим людям приходится начинать все сначала. Задача государства — в том числе помочь людям, которые в результате боевых действий потеряли работу, но хотят учиться и работать дальше.

"Цель — повысить цифровую грамотность украинцев, помочь ВПЛ находить работу в новом регионе, прокачать уровень английского и заинтересовать молодежь в обучении через интерактивные форматы", — рассказал Федоров.

Презентация Дія. Освіта.

Напомним, что 17 мая Минцифры презентуют обновленную платформу "Дія.Освіта". Над ней министерство работало вместе с командой Gооglе.оrg и Фондом Восточная Европа.

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