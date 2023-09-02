Человечество было на грани вымирания: новое исследование ученых

Ученый проводит исследование. Фото: росСМИ

Ученые из Восточнокитайского университета обнаружили доказательства катастрофического сокращения населения древних людей. Почти 900 000 лет назад число представителей человечества уменьшилось до всего 1 280 особей, и такая демографическая картина сохранялась более 100 000 лет.

Об этом пишет Daily Mail.

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Сообщается, что для получения такой информации была применена новаторская модель, целью которой было исследование генетического наследия. В ходе работы были анализированы образцы ДНК 3 154 людей, представляющих различные этнические группы.

Этот массовый спад населения совпал с резкими климатическими колебаниями, включая наступление ледникового периода и продолжительные засухи. Такие условия привели к гибели многих животных, от которых зависело питание древних людей. Этот период, по мнению ученых, совпадает с временем существования последних общих предков современных людей, неандертальцев и денисовцев.

Исследовательница И-Сюань Пан подчеркивает, что эти открытия открывают новые вопросы о местах обитания древних людей и их способах адаптации. В то же время, эксперты из Великобритании, Ник Эштон и Крис Стрингер, подтверждают важность данных результатов, указывая на глобальный кризис, который поразил предков человечества около миллиона лет назад и продолжался десятки тысячелетий.

Напомним, что ученые нашли способ побороть смертельную детскую болезнь рабдомиосаркому. Они смогли превратить раковые клетки в здоровые.