Человечество было на грани вымирания: новое исследование ученых
Ученые из Восточнокитайского университета обнаружили доказательства катастрофического сокращения населения древних людей. Почти 900 000 лет назад число представителей человечества уменьшилось до всего 1 280 особей, и такая демографическая картина сохранялась более 100 000 лет.
Об этом пишет Daily Mail.
Что известно про новое исследование ученых
Сообщается, что для получения такой информации была применена новаторская модель, целью которой было исследование генетического наследия. В ходе работы были анализированы образцы ДНК 3 154 людей, представляющих различные этнические группы.
Этот массовый спад населения совпал с резкими климатическими колебаниями, включая наступление ледникового периода и продолжительные засухи. Такие условия привели к гибели многих животных, от которых зависело питание древних людей. Этот период, по мнению ученых, совпадает с временем существования последних общих предков современных людей, неандертальцев и денисовцев.
Исследовательница И-Сюань Пан подчеркивает, что эти открытия открывают новые вопросы о местах обитания древних людей и их способах адаптации. В то же время, эксперты из Великобритании, Ник Эштон и Крис Стрингер, подтверждают важность данных результатов, указывая на глобальный кризис, который поразил предков человечества около миллиона лет назад и продолжался десятки тысячелетий.
Напомним, что ученые нашли способ побороть смертельную детскую болезнь рабдомиосаркому. Они смогли превратить раковые клетки в здоровые.