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Лекарство против старения: ученые научились восстанавливать поврежденные ДНК

23 мая 2023 03:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Лекарство против старения: ученые научились восстанавливать поврежденные ДНК
ДНК, содержащаяся в клетках организма. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Исследователи Кельнского университета нашли фармацевтическое средство, которое поможет клеткам исправлять больше повреждений ДНК и таким образом замедлить процессы старения и предупредить множество болезней, в частности рак.

Об этом сообщает Portaltele.

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Исследование было проведено на клетках человека, мышей и нематод Caenorhabditis elegans. Ученые обнаружили, что белковый комплекс DREAM препятствует восстановлению повреждений в клеточных ДНК. То есть они обладают ограниченной способностью самостоятельно исправлять повреждения в своем геноме.

Однако исследователи заметили, что этот белковый комплекс лишен ДНК, которая хранит наши генетические данные, содержащиеся в хорошо защищенных половых клетках. Это позволяет им эффективно восстанавливать повреждения, что обеспечивает стойкость генетического материала для передачи будущим поколениям.

Исследователи изобрели фармацевтическое средство, перекрывающее работу DREAM и приводящее к увеличению устойчивости клеток к повреждениям ДНК. Так, препарат был применен к мышам, что позволило восстановить поврежденные ДНК в сетчатке глаза и сохранить возможность видеть.

Это исследование может иметь значение для понимания процессов старения и развития заболеваний, связанных с повреждением ДНК. Однако, чтобы оно имело результаты, нужны дополнительные эксперименты, которые бы выявили дальнейшие положительные изменения в восстановлении наших ДНК.

Напомним, что следы генетического материала, которые люди постоянно оставляют, куда бы они ни шли, вскоре могут быть использованы для отслеживания отдельных людей или даже целых этнических групп, заявили ученые, предупреждая о надвигающейся "этической трясине".

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