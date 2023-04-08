Крошечный робот находит и захватывает клетки человека: чем полезна новая технология

Мини-роботы помогут при диагностике рака

Исследователи разработали революционного крохотного робота, который способен находить и захватывать отдельные клетки человеческого тела. Эта технология является шагом вперед в области медицинской робототехники, что позволит улучшить способ, которым врачи диагностируют и лечат болезни.

Об этом информирует NNews.

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Что умеет крохотный робот

Размер робота составляет несколько микрометров, он был разработан командой ученых из Института интеллектуальных систем имени Макса Планка в Германии. Робот оснащен магнитом, позволяющим управлять им с помощью внешнего магнитного поля.

Сразу как робот оказывается на месте, он может использовать комбинацию методов визуализации и инструментов для микроманипуляций, чтобы идентифицировать и захватывать отдельные клетки. Это особенно полезно для диагностики таких заболеваний как рак, поскольку позволяет врачам получить образец клеток с пораженного участка без необходимости хирургического вмешательства.

Прорыв в медицинских технологиях

Разработка этого крохотного робота является большим прорывом в медицинских технологиях, поскольку он имеет потенциал значительно улучшить результаты лечения пациентов. Однако еще нужно многое усовершенствовать прежде чем робота можно будет использовать в клинических условиях.

Напомним, что в Соединенных Штатах Америки ученые разработали аккумуляторные батареи на водной основе. Они значительно безопаснее обычных литий-ионных, при этом могут быть в десять раз емче.