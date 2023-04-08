Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Наука arrow Крошечный робот находит и захватывает клетки человека: чем полезна новая технология arrow

Крошечный робот находит и захватывает клетки человека: чем полезна новая технология

8 апреля 2023 05:54
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мини-роботы помогут при диагностике рака
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Исследователи разработали революционного крохотного робота, который способен находить и захватывать отдельные клетки человеческого тела. Эта технология является шагом вперед в области медицинской робототехники, что позволит улучшить способ, которым врачи диагностируют и лечат болезни.

Об этом информирует NNews.

Читайте также:

Что умеет крохотный робот

Размер робота составляет несколько микрометров, он был разработан командой ученых из Института интеллектуальных систем имени Макса Планка в Германии. Робот оснащен магнитом, позволяющим управлять им с помощью внешнего магнитного поля.

Сразу как робот оказывается на месте, он может использовать комбинацию методов визуализации и инструментов для микроманипуляций, чтобы идентифицировать и захватывать отдельные клетки. Это особенно полезно для диагностики таких заболеваний как рак, поскольку позволяет врачам получить образец клеток с пораженного участка без необходимости хирургического вмешательства.

Прорыв в медицинских технологиях

Разработка этого крохотного робота является большим прорывом в медицинских технологиях, поскольку он имеет потенциал значительно улучшить результаты лечения пациентов. Однако еще нужно многое усовершенствовать прежде чем робота можно будет использовать в клинических условиях.

Напомним, что в Соединенных Штатах Америки ученые разработали аккумуляторные батареи на водной основе. Они значительно безопаснее обычных литий-ионных, при этом могут быть в десять раз емче.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB