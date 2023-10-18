Нашли растение, которое будет источником пищи и кислорода при освоении Марса

Колония на Марсе и выращивание растений для получения кислорода и пищи. Коллаж: Новини.LIVE

Человечество всерьез планирует создать колонию на Марсе. Первую миссию с экипажем NASA планирует отправить уже в следующем десятилетии. Тем не менее, освоение Красной планеты осложняется низкой гравитацией и давлением, резкими перепадами температуры, сильным космическим излучением и пылевыми бурями. Все эти вопросы исследователи решают шаг за шагом, а в новом исследовании они обнаружили растение, способное выдержать путешествие к Марсу и обеспечить астронавтов едой и кислородом.

Об этом сообщается на официальном сайте Европейского космического агентства (ЕКА). Отмечается, что изучением занималась команда ученых из Университета Махидол в Таиланде.

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Вольфия бескорневая относится к подсемейству рясковых и считается самым маленьким цветущим растением на Земле. Она распространена в водохранилищах стран Юго-Восточной Азии, где ее употребляют в пищу в составе супов и салатов.

Вольфия имеет вид ярко-зеленых шариков диаметром около 1 мм, плавающих в верхнем слое воды.

Следует подчеркнуть, что, несмотря на свой вид, это не водоросли, а покрытосеменные растения. Иногда у них даже появляются очень маленькие и примитивные цветки.

Вид цветочных растений семейства клещинцовых вольфия бескорневая. Фото: istockphoto.com

Как вольфию испытывали на центрифуге

Чтобы проверить, как крошечный земной организм перенесет космические условия, растение поместили в коробки с водой, внутри которых находились светодиоды, имитирующие солнечный свет. В таком виде она попала на четырехрычажную центрифугу, расположенную в научном центре ESTEC ESA в Нидерландах.

Эта конструкция имеет диаметр 8 м, и каждая из шести гондол может вместить до 80 кг груза. При максимальном ускорении она совершает 67 оборотов в минуту. Благодаря этому достигается нагрузка в 20 раз больше, чем при земной силе тяжести.

Вольфия, которую еще называют водяной мукой, оказалась способна переносить гигантские нагрузки. Поэтому ученые уверены, что растение может очень помочь астронавтам в их путешествиях.

"Мы хотим расширить наши наблюдения, чтобы получить представление о том, как растения реагируют и адаптируются во всем диапазоне гравитационных условий. Еще одно преимущество вольфии в том, что это достаточно недолговечное растение, поэтому весь ее жизненный цикл можно изучить за 5-10 дней", — отметил руководитель проекта Татпонг Тульянанда.

После двух недель тестов научная группа превращает вольфию в твердые гранулы для дальнейшего детального химического анализа, чтобы получить представление о широком спектре реакции водяной муки на гипергравитацию.

Вольфия бескорневая на пальцах человека. Фото: Christian Fischer

Почему ученых заинтересовало именно это растение

Главная причина, заставившая ученых исследовать вольфию, состоит в том, что эти крошечные зеленые шарики имеют гигантскую питательную ценность. Так, на единицу массы она у них такая же, как и у бобов. Таким образом, астронавтов можно обеспечить питательной и полезной пищей во время длительных путешествий в космосе.

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