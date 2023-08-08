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Космическая связь NASA получит лазерное ускорение

8 августа 2023 14:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Космическая связь NASA получит лазерное ускорение
Специалисты работают над разработкой космической связи. Фото: NASA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

NASA планирует использовать лазеры для улучшения связи и его использования в космосе. Ученые считают, что это может проложить путь к широкополосной связи, которая поможет поддержать следующий гигантский скачок человечества: когда NASA отправит астронавтов на Марс.

Об этом пишет Portaltele.

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Как известно, специалисты хотят поддерживать связь с астронавтами, которые улетят на Марс в октябре.

Лазерный трансивер ближнего инфракрасного диапазона DSOC (устройство, которое может отправлять и получать данные) будет "контрейлером" миссии НАСА "Психея", когда она запустится в богатый металл одноименного астероида в октябре.

В течение первых двух лет поездки трансивер будет общаться с двумя наземными станциями в Южной Калифорнии, тестируя высокочувствительные детекторы, мощные лазерные передатчики и новые методы декодирования сигналов, которые трансивер посылает из дальнего космоса.

"NASA сосредоточено на лазерной (оптической) связи из-за его потенциала превзойти полосу пропускания радиоволн, на которую космическое агентство полагается более полувека. Как радиосвязь, так и лазерная связь ближнего инфракрасного диапазона используют электромагнитные волны для передачи данных, но ближнее инфракрасный свет упаковывает данные в более плотные волны, что позволяет наземным станциям получать больше данных одновременно", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно астрономы рассказали, сколько астероидов в год пролетает мимо Земли. Ученые зафиксировали, что в 2022 году было обнаружено 126 "близко приближенных" астероидов, а в 2023 году их насчитали пока 50.

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