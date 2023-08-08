Космічний зв’язок NASA отримає лазерне прискорення

Фахівці працюють над розробкою космічного зв'язку. Фото: NASA

NASA планує задіяти лазери для покращення зв'язку та його використання у космосі. Вчені вважають, що це може прокласти шлях до широкосмугового зв’язку, який допоможе підтримати наступний гігантський стрибок людства: коли NASA відправить астронавтів на Марс.

Про це пише Portaltele.

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Як відомо, фахівці хочуть підтримувати зв'язок з астронавтами, які полетять на Марс у жовтні.

Лазерний трансивер ближнього інфрачервоного діапазону DSOC (пристрій, який може надсилати та отримувати дані) буде "контрейлером" місії НАСА "Психея", коли вона запуститься до багатого металом однойменного астероїда в жовтні.

Протягом перших двох років подорожі трансивер спілкуватиметься з двома наземними станціями в Південній Каліфорнії, тестуючи високочутливі детектори, потужні лазерні передавачі та нові методи декодування сигналів, які трансивер надсилає з далекого космосу.

"NASA зосереджено на лазерному (оптичному) зв’язку через його потенціал перевершити смугу пропускання радіохвиль, на яку космічне агентство покладається понад пів століття. Як радіозв’язок, так і лазерний зв’язок ближнього інфрачервоного діапазону використовують електромагнітні хвилі для передачі даних, але ближнє інфрачервоне світло упаковує дані в значно щільніші хвилі, що дозволяє наземним станціям отримувати більше даних одночасно", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно астрономи розповіли, скільки астероїдів на рік пролітає повз Землю. Учені зафіксували, що 2022 року було виявлено 126 "близько наближених" астероїдів, а 2023 року їх нарахували поки що 50.