NASA показало останні дні Сонця: вражаючі кадри

Кільцева туманність (Месьє 57). Фото: НАСА

Телескоп NASA "Джеймс Вебб" став свідком останніх стадій життя далекої зірки у Кільцевій туманності. Ця область космосу знаходиться на відстані 2300 світлових років від Землі.

Про це повідомляє BBC.

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Кільцева туманність, також відома як "Месьє 57" (M57), розташована у сузір’ї Ліри. За своєю формою вона нагадує гігантський пончик, що робить її дуже популярною в астрономів-аматорів.

Як виглядає вибух у Туманності "Кільце"

У центрі знаходиться біла цятка — це ядро ​​згаслого тіла, яке колись було карликовою зіркою. Барвистості додає газ, що світиться і пил навколо нього, завдяки чому влітку яскравий об’єкт можна побачити навіть за допомогою невеликого телескопа.

Зовнішні фіолетові кільця Кільцевої туманності (Мессьє 57) крупним планом. Фото: NASA

"Зображення з високою роздільною здатністю не тільки демонструють складні деталі оболонки Туманності, що розширюється, але також з винятковою чіткістю показують її внутрішню область", — сказав Майк Барлоу, професор з Університетського коледжу Лондона (Велика Британія).

Що чекає на Сонце

Коли зірки розміром із Сонце виснажують паливо для ядерного синтезу, вони більше не можуть протистояти внутрішній силі власної гравітації. Їх зовнішні шари починають прямувати назовні. Після цього вони перетворюються на так званих червоних гігантів.

Ця фаза очікує наше світило приблизно через 5 мільярдів років. Воно витягнеться навколо орбіти Марса і поглине внутрішні планети, включаючи Землю.

Під час фінального етапу зовнішня оболонка зірки остигає та розсіюється, утворюючи безліч різних форм та реакцій. Саме це зараз і відбувається з M57.

Раніше ми розповідали, що вчені вирішили дослідити, як часто та які астероїди пролітають повз нашу планету. Статистика показує, що менші астероїди пролітають частіше, ніж більші. До того ж менших ми навіть не помічаємо у той час, як більші для нас небезпечні.