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Какие деревья росли на Земле миллионы лет назад: ученые описали ископаемый лес

25 июля 2023 19:34
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Какие деревья росли на Земле миллионы лет назад: ученые описали ископаемый лес
Обнаруженные в Японии окаменевшие остатки леса. Фото: sciencealert.com
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Исследователи подробно описали прекрасно сохранившийся окаменевший лес, ранее обнаруженный в Японии. Исследователи рассказали, какие деревья росли на Земле миллионы лет назад.

Об этом сообщает Science Alert.

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Что известно о находке ученых

Как отмечается в публикации, найденный исследователями лес существовал в эпоху позднего миоцена, которая длилась от 10,4 до 5 миллионов лет назад. Найденный лес, вероятно, располагался под нынешней рекой Кисо, северо-восточнее Нагои.

Место, где обнаружили окаменевший лес. Фото: Scientific Reports
Место, где обнаружили окаменевший лес. Фото: Scientific Reports

Ученые считают, что это уникальное открытие приблизит их к реконструкции всей евразийской растительности эпохи миоцена.

Отметим, что впервые лес был замечен еще в 1994 году во время сильной засухи — из воды появилось около 400 окаменелых пней. Впоследствии уровень воды в реке снова повысился, скрыв под собой окаменелые остатки деревьев. Впрочем, исследователям все же удалось успешно изучить 137 из них, а также окаменевшие листья.

В чем особенность исследования

Авторы исследования из Университета Хоккайдо опубликовали свой анализ найденных окаменелостей и представили изображения растений, когда-то покрывавших эту местность.

Следует отметить, что особенность этого исследования заключается в том, что крайне редко удается выявить окаменелость растений в хорошем состоянии.

Поверхность ископаемого листа. Фото: sciencealert.com
Поверхность ископаемого листа. Фото: sciencealert.com

По словам авторов исследования, основная сложность состоит в том, что сначала ученым необходимо собрать окаменелости всех столов и листьев, а затем провести анализ и определить, какие из них принадлежат каким. Исследователи отмечают, что этот ископаемый лес предоставляет редкую возможность, поскольку в этом районе явно преобладал один тип ствола и тип листьев. Ученые изучили 137 пней и 130 из них идентифицировали как Wataria parvipora.

Как рассказал ведущий автор исследования, биолог Тосихиро Ямада, ватария — это древесное ископаемое, которое имеет характерные кольца роста, а его легко идентифицировать из-за отсутствия смоляных каналов и многочисленных паренхиматозных лучей.

Кольца роста Wataria parvipora. Фото: sciencealert.com
Кольца роста Wataria parvipora. Фото: sciencealert.com

Напомним, ранее вблизи Тайваня дайверы заметили огромную "рыбу-весло", также известную как "рыбу Судного дня". По поверьям местных жителей, эта рыба появляется тогда, когда должно произойти сильное землетрясение.

Также сообщалось, что ученые открыли секрет "ворот в ад", расположенных в Туркменистане.

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