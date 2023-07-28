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Как возникла жизнь на Земле: ученые совершили новое открытие

28 июля 2023 17:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Как возникла жизнь на Земле: ученые совершили новое открытие
Планета Земля. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Новые данные ученых о возникновении жизни на планете Земля отрицают научную теорию, объясняющую так называемый докембрийский взрыв жизни, остается предположение о том, что эволюцию простых форм жизни к более сложным ускорил значительный приток кислорода.

Об этом сообщает Futurism.

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Как возникла жизнь на Земле

Ранее ученые придерживались одной научной теории о возникновении жизни на Земле, а именно о докембрийском движении. Это целая эра в жизни Земли. Она датируется примерно 685–800 миллионами лет назад. В это время многоклеточные организмы начали стремительно размножаться в океанах, в конце концов проложив путь к биосфере нашей планеты, которой мы ее знаем сегодня.

Однако совсем недавно ученые шокировали новым исследованием о том, что общепринятая теория, скорее всего, не соответствует действительности.

"Тот факт, что мы теперь знаем с высокой степенью достоверности, что кислород не контролировал развитие жизни на Земле, дает нам совершенно новую историю о том, как возникла жизнь и какие факторы контролировали этот успех", — сказал доцент кафедры геонаук и управления природными ресурсами в Университете Копенгагена и соавтор исследования Кристиан Бьеррум.

В новом исследовании ученые доказали, что в самом деле в момент взрыва жизни в океанах Земли, вероятно, было даже меньше кислорода, чем за несколько лет до того.

"Наши измерения дают хорошую картину того, какова была средняя концентрация кислорода в мировом океане в то время. И для нас очевидно, что не было значительного увеличения количества кислорода, когда более развитая фауна начала развиваться и доминировать на Земле. На самом деле его количество несколько уменьшилось", — добавил Бьеррум.

Напомним, недавно исследователи исследовали, какие деревья росли на Земле миллионы лет назад.

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