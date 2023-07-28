Як виникло життя на Землі: вчені зробили нове відкриття

Планета Земля. Фото: google

Нові дані вчених щодо виникнення життя на планеті Земля заперечують наукову теорію, яка пояснює так званий докембрійський вибух життя, лишається припущення про те, що еволюцію простих форм життя до складніших прискорив значний приплив кисню.

Про це повідомляє Futurism.

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Як виникло життя на Землі

Раніше вчені дотримувались однієї наукової теорії про виникнення життя на Землі, а саме про докембрійський рух. Це ціла епоха в житті Землі. Вона датується приблизно 685-800 мільйонами років тому. Саме тоді багатоклітинні організми почали стрімко розмножуватися в океанах, зрештою проклавши шлях до біосфери нашої планети, якою ми її знаємо сьогодні.

Проте зовсім нещодавно вчені шокували новим дослідженням про те, що загальноприйнята теорія, швидше за все, не відповідає дійсності.

"Той факт, що ми тепер знаємо з високим ступенем достовірності, що кисень не контролював розвиток життя на Землі, дає нам абсолютно нову історію про те, як виникло життя і які фактори контролювали цей успіх", — сказав доцент кафедри геонаук та управління природними ресурсами в Університеті Копенгагена і співавтор дослідження Крістіан Б'єррум.

У новому дослідженні вчені довели, що насправді в момент вибуху життя в океанах Землі, ймовірно, було навіть менше кисню, ніж за кілька років до того.

"Наші вимірювання дають гарну картину того, якою була середня концентрація кисню в світовому океані в той час. І для нас очевидно, що не було значного збільшення кількості кисню, коли більш розвинена фауна почала розвиватись і домінувати на Землі. Насправді його кількість дещо зменшилася", — додав Б'єррум.

Нагадаємо, нещодавно науковці дослідили, які дерева росли на Землі мільйони років тому.