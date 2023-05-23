Как использовать мозг на всю мощность и чем это чревато

Человек, держащий на руке нарисованную голограмму мозга. Фото: freepik.com

Ученые рассказали, как мы можем "разогнать" свой мозг на 100%. Однако они также предупредили, что это может угрожать эпилепсией, поскольку мозг работает оптимально, активируя только необходимые нейроны.

Об этом сообщает Portaltele.

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Как улучшить работу мозга

Отмечается, что такие вещества как серотонин и дофамин могут улучшить работу мозга. Однако их использование может иметь негативные последствия и может оказаться опасным в долгосрочной перспективе. Другим методом улучшения мозговой активности является электрическая стимуляция мозга с помощью электродов. Она эффективна, но требует дальнейших исследований, чтобы лучше понять ее влияние.

Одним из вариантов для улучшения использования мозга есть нейроинтерфейсы. Это устройства, подключаемые к мозгу для ввода команд непосредственно из него. Они уже используются в медицине для помощи людям с параличом. Кроме того, с помощью этого устройства проводятся эксперименты по стимуляции зрительной коры, а также возможности восстановления слуха и улучшения двигательных функций.

Идея состоит в том, чтобы объединить возможности мозга и компьютеров, чтобы человек мог использовать свои естественные способности во взаимодействии с информацией. Но пока неясно, как этого достичь.

Есть ли угроза

Отмечается, что нейроинтерфейсы тоже имеют свои риски. Результаты экспериментов по установке имплантатов в мозг животных и людей были неутешительными. Прежде чем применять стимуляцию мозга, необходимо тщательно изучить все возможные последствия.

Напомним, что американские врачи успешно провели первую внутриутробную операцию на мозге плода. Еще нерожденный ребенок имел болезнь под названием мальформация вены Галена, являющейся сосудистой аномалией.