Как долго можно оставлять собаку одну дома — кинолог назвала оптимальные сроки

Грустная собака лежит в гостиной. Фото: google.com

Каждый хозяин четырехлапого друга с уверенностью вам скажет, что собака — полноценный член семьи. Однако как бы мы ни любили своих питомцев, мы не можем находиться с ними рядом 24/7, время от времени нам приходится оставлять их одних.

Но как долго на самом деле можно оставлять собаку в одиночестве без ущерба для ее психики? И какие породы не выдерживают одиночества? На эти вопросы ответила опытный кинолог Лорна Винтер в интервью Daily Mail.

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Так, по словам специалиста, хозяевам собак обязательно следует учитывать два фактора — возраст и порода. Именно от них зависит, сколько времени животное способно быть наедине.

Один дома — что нужно знать о щенках и взрослых собаках

Как пояснила Винтер, возраст является одним из важнейших показателей того, как долго вы можете оставлять любимца.

Хотя щенки "заранее запрограммированы на то, чтобы справляться с одиночеством", однако уже через 1-2 часа они начнут скучать.

Допустимое время одиночества для щенков:

от 8 недель до 2 месяцев — не более часа;

от 3 месяцев — 1-2 часа;

от 4 месяцев — 3-4 часа;

от 5 месяцев — до 5 часов.

Профессиональные кинологи советуют ограничивать передвижения молодых собак, которые не полностью обучены, помещая их во время отсутствия хозяина в небольшой закрытой зоне. Это поможет обезопасить животных от возможных травм и сохранит вашу мебель от порчи.

Как отмечает Винтер, взрослых собак можно спокойно оставлять одних на 6 часов.

Но прежде чем оставить собаку одну, нужно убедиться, что ее потребности будут полностью удовлетворены. Чтобы развлечь собаку в ваше отсутствие, обратите внимание на интерактивные игрушки или игрушки-головоломки.

Собака ждет хозяина домой. Фото: pixabay.com

Какие породы собак не выдерживают одиночества

Как рассказывает специалист, очень важно узнавать все о породе собаки, которую вы решили завести. Ведь представители некоторых не выдерживают долгой разлуки с хозяином. Более того, существуют породы собак, у которых на фоне разлуки с хозяином может развиться тревожность и депрессия.

К таким породам относятся:

лабрадор;

немецкая овчарка;

венгерская выжла;

бордер-колли;

кавалер-кинг-чарльз-спаниель;

джек-рассел-терьер;

бишон фризе;

той-пудель;

чихуахуа.

Стоит заметить, если ваша собака очень волнуется из-за разлуки, много лает, воет, вырывается, грызет вещи, стоит обратиться за помощью к ветеринару-бихевиористу, чтобы выяснить потребности вашего питомца.

Собака отдыхает на диване. Фото: google.com

Какие породы собак спокойно переносят разлуку с хозяином

Как отметила Винтер, эти породы спокойнее переносят одиночество. Однако это не означает, что их можно бросить одних на несколько дней. Это лишь говорит, что эти собачки лучше перенесут разлуку, чем другие породы.

Таковыми есть:

чау-чау — имеют достаточно сдержанный и самостоятельный характер, не нуждаются в постоянной физической ласке;

— имеют достаточно сдержанный и самостоятельный характер, не нуждаются в постоянной физической ласке; такса — весьма независимы, хотя и обожают своего хозяина и скучают по нему. Соблюдение последовательного и структурированного плана, как справиться с пребыванием в одиночестве дома с раннего возраста, поможет этим щенкам;

— весьма независимы, хотя и обожают своего хозяина и скучают по нему. Соблюдение последовательного и структурированного плана, как справиться с пребыванием в одиночестве дома с раннего возраста, поможет этим щенкам; грейхаунд — они энергичны и любят долгие прогулки и одновременно с удовольствием готовы отдыхать и расслабляться на диване в течение дня.

В любом случае прислушивайтесь к потребностям своего домашнего питомца и не заставляйте его чувствовать себя одиноким и брошенным.

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