Як довго можна залишати собаку одну вдома — кінолог назвала оптимальні терміни

Сумна собака лежить у вітальні. Фото: google.com

Кожен господар чотирилапого друга з упевненістю вам скаже, що собака — повноцінний член сім'ї. Проте, як би ми не любили своїх вихованців, ми не можемо перебувати з ними поруч 24/7, час від часу нам доводиться залишати їх самих.

Але як довго насправді можна залишати собаку на самоті без шкоди для її психіки? І яки породи не витримують самотності? На ці питання відповіла досвідчений кінолог Лорна Вінтер в інтерв'ю Daily Mail.

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Так, за словами спеціалістки, господарям собак обов'язково слід враховувати два фактори — вік і порода. Саме від них залежить, скільки часу тварина здатна бути наодинці.

Один удома — що треба знати про цуценят і дорослих собак

Як пояснила Вінтер, вік є одним із найважливіших показників того, як довго ви можете залишати улюбленця самого.

Хоч цуценята "заздалегідь запрограмовані на те, щоб справлятися з самотністю", проте вже через 1-2 години вони почнуть нудьгувати.

Допустимий час самотності для цуценят:

від 8 тижнів до 2 місяців — не більше ніж годину;

від 3 місяців — 1-2 години;

від 4 місяців — 3-4 години;

від 5 місяців — до 5 годин.

Професійні кінологи радять обмежувати пересування молодих собак, які не повністю навчені, поміщаючи їх на час відсутності господаря в невеликій закритій зоні. Це допоможе убезпечити тварин від можливих травмувань і збереже ваші меблі від псування.

Як зазначає Вінтер, дорослих собак можна спокійно залишати одних на 6 годин.

Та перш ніж залишити собаку одного, потрібно переконатися, що його потреби будуть повністю задоволені. Щоб розважити собаку під час вашої відсутності, зверніть увагу на інтерактивні іграшки чи іграшки-головоломки.

Собака чекає господаря додому. Фото: pixabay.com

Які породи собак не витримують самотності

Як розповідає фахівець, дуже важливо дізнаватися все про породу собаки, яку ви вирішили завести. Адже представники деяких не витримують довгої розлуки з господарем. Більш того, існують породи собак, у яких на тлі розлуки з господарем може розвинутися тривожність та депресія.

До таких порід належать:

лабрадор;

німецька вівчарка;

угорська вижла;

бордер-коллі;

кавалер-кінг-чарльз-спанієль;

джек-рассел-терьер;

бішон фрізе;

той-пудель;

чихуахуа.

Варто зауважити, якщо ваш собака дуже хвилюється через розлуку, багато гавкає, виє, виривається, гризе речі, варто звернутися за допомогою до ветеринара-біхевіориста, щоб з'ясувати потреби вашого вихованця.

Собака відпочиває на дивані. Фото: google.com

Які породи собак спокійно переносять розлуку з господарем

Як зазначила Вінтер, ці породи більш спокійно переносять самотність. Проте, це не означає, що їх можна кинути одних на кілька днів. Це лише говорить про те, що ці песики краще перенесуть розлуку, ніж інші породи.

Такими є:

чау-чау — мають досить стриманий і самостійний характер, не потребують постійної фізичної ласки;

— мають досить стриманий і самостійний характер, не потребують постійної фізичної ласки; такса — вельми незалежні, хоч і обожнюють свого господаря та сумують за ним. Дотримання послідовного і структурованого плану, як впоратися з перебуванням на самоті вдома з раннього віку, допоможе цим цуценятам;

— вельми незалежні, хоч і обожнюють свого господаря та сумують за ним. Дотримання послідовного і структурованого плану, як впоратися з перебуванням на самоті вдома з раннього віку, допоможе цим цуценятам; грейхаунд — вони енергійні й люблять довгі прогулянки й водночас із задоволенням готові відпочивати та розслаблятися на дивані протягом дня.

У будь-якому разі прислухайтесь до потреб свого домашнього улюбленця й не змушуйте його почуватися самотнім та кинутим.

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