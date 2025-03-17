Изменения в системе бронирования работников — как рассчитать среднюю зарплату в 2025 году

Банкноты номиналом 500 гривен на фоне калькулятора. Фото: УНИАН

Одним из ключевых критериев, которому должно соответствовать предприятие для получения статуса критически важного с целью бронирования работников, в соответствии с недавними изменениями, определен уровень заработной платы. Поэтому у работодателей возникает множество вопросов относительно того, какие выплаты засчитываются в среднюю зарплату и как ее правильно рассчитать.

О том, какой должна быть средняя зарплата для бронирования работников в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Чтобы получить статус критически важного для экономики, бизнес должен выполнить три условия:

Уровень средней зарплаты на предприятии в течение последнего календарного квартала должен быть не ниже размера минимальной заработной платы по стране, умноженной на коэффициент 2,5. Минимальная зарплата в 2025 году — 8 000 грн. Следовательно, речь идет о размере заработной платы в 20 000 грн (8 000 × 2,5). Зарплата каждого забронированного работника ежемесячно, начиная с месяца его бронирования, также должна быть не ниже 20 000 грн. Предприятие не должно иметь налоговой задолженности.

Невыполнение любого из трех требований приведет к потере статуса критически важного для экономики предприятия, а также к аннулированию отсрочки всем забронированным им военнообязанным работникам.

Как рассчитать среднюю зарплату для бронирования

Новые рекомендации по расчету средней заработной платы для бронирования работников Минэкономики предоставило в письме от 07.03.2025 г. N 2704-25/20968-01. Ведомство рекомендует исчислять этот показатель в соответствии с данными Налогового расчета по такому алгоритму:

Подытожить данные из строк 1.1, 1.3 и 1.4 Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков — физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного ЕСВ. В этих строках отражается общая сумма начисленной зарплаты и больничных.

После расчета этой общей суммы (1.1+1.3+1.4) ее следует разделить на строку 103 "Количество застрахованных лиц в отчетном периоде, которым начислена заработная плата (кроме лиц, которым в отчетном периоде начислено денежное обеспечение)".

Полученное значение и является средней заработной платой на одного работника в отчетном периоде.

В связи с вышеуказанным, письмо Министерства экономики Украины от 11.12.2024 №2704-25/89101-01 утратило актуальность. В ведомстве также напомнили, что рекомендации не являются нормативно-правовым актом и не устанавливают правовые нормы.

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