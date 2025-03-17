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Зміни у системі бронювання — як розрахувати середню зарплату

17 березня 2025 12:37
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Зміни у системі бронювання працівників — як розрахувати середню зарплату у 2025 році
Банкноти номіналом 500 гривень на тлі калькулятора. Фото: УНІАН
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

Одним з ключових критеріїв, якому має відповідати підприємство для одержання статусу критично важливого з метою бронювання працівників, відповідно до нещодавніх змін, визначено рівень заробітної плати. Тож у роботодавців виникає безліч запитань щодо того, які виплати зараховуються до середньої зарплати та як її правильно обчислити.

Про те, якою має бути середня зарплата для бронювання працівників у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Скільки має становити середня зарплата для бронювання

Щоб отримати статус критично важливого для економіки, бізнес має виконати три умови:

  1. Рівень середньої зарплати на підприємстві упродовж останнього календарного кварталу повинен бути не нижче за розмір мінімальної заробітної плати по країні, помноженої на коефіцієнт 2,5. Мінімальна зарплата у 2025 році — 8 000 грн. Отже, йдеться про розмір заробітної плати у 20 000 грн (8 000 × 2,5).
  2. Зарплата кожного заброньованого працівника щомісяця, починаючи з місяця його бронювання, також має бути не нижче 20 000 грн.
  3. Підприємство не повинно мати податкової заборгованості.

Невиконання будь-якої з трьох вимог призведе до втрати статусу критично важливого для економіки підприємства, а також до анулювання відстрочки всім заброньованим ним військовозобов’язаним працівникам.

Як розрахувати середню зарплату для бронювання

Нові рекомендації щодо розрахунку середньої заробітної плати для бронювання працівників Мінекономіки надало у листі від 07.03.2025 р. N 2704-25/20968-01. Відомство рекомендує обчислювати цей показник відповідно даних Податкового розрахунку за таким алгоритмом:

  • Підсумувати дані з рядків 1.1, 1.3 та 1.4 Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого ЄСВ. У цих рядках відображається загальна сума нарахованої зарплати та лікарняних.
  • Після розрахунку цієї загальної суми (1.1+1.3+1.4) її слід поділити на рядок 103 "Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату (крім осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення)".

Отримане значення і є середньою заробітною платою на одного працівника у звітному періоді. 

У зв'язку із зазначеним вище лист Міністерства економіки України від 11.12.2024 №2704-25/89101-01 втратив актуальність. У відомстві також нагадали, що рекомендації не є нормативно-правовим актом та не встановлюють правових норм.

Раніше ми писали, що процес бронювання від мобілізації на стратегічно важливих підприємствах у 2025 році повністю перенесений на портал "Дія".

Також ми розповідали, чи втрачає статус заброньованого від мобілізації працівник при звільненні з роботи.
 

зарплати робота мобілізація працівники бронювання

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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