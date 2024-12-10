Зарплаты в Украине выросли в 2024 году - ТОП-5 секторов экономики

Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов.

В Украине рост средней заработной платы превышает ожидания. Общий уровень повышения составляет 22,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, однако есть отрасли экономики, где средний доход работников вырос почти на 38%.

Об этом рассказал глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев, ссылаясь на данные Госстата, в Telegram.

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Он отметил, что в течение января-сентября текущего года средняя зарплата повысилась до 20,59 тыс. грн (брутто).

"По данным Государственной службы статистики, за девять месяцев 2024 года средняя зарплата составила 20592 грн, в т.ч. в третьем квартале — 21946 грн", — написал он.

Речь идет о предварительных данных на основе отчетов предприятий, где насчитывается свыше десяти работников, однако информацию еще могут уточнить. Также не учтены оккупированные территории и "горячие точки".

Графика. Источник: ТГ Д. Гетманцева

В каких отраслях зарплата растет больше всего

Гетманцев также обнародовал рейтинг сфер экономики, где зафиксированы самые высокие среднемесячные зарплаты за девять месяцев.

Лидирует в списке сектор "Информация и телекоммуникации", где средний доход составляет 50,75 тыс. грн. Показатель на 37,7% больше по сравнению с 2023 годом. Также в перечне следующие отрасли:

Авиационный транспорт — 40,44 тыс. грн (на 35,7% выше);

Финансовая и страховая деятельность — 40,19 тыс. грн (на 20,5% больше);

Профессиональная, научная и техническая деятельность — 28,16 тыс. рублей (на 24,6% выше);

Госуправление и оборона; обязательное соцстрахование — 26,9 тыс. грн (на 24% больше).

По словам главы финансового комитета, "рост средних зарплат остается лучше ожиданий". По его мнению, ключевым фактором, толкающим уровень зарплат вверх, является нехватка работников. Соответствующий дефицит усиливается из-за мобилизации и выезда украинцев за пределы страны.

В частности, опросы предприятий свидетельствуют, что сложность с поиском квалифицированных кадров характерна для всех основных сфер экономики.

Следует отметить, что по данным Государственной службы статистики, по итогам 2023 года размер средней зарплаты в стране вырос на 17,3%, до 17,44 тыс. грн.

Напомним, граждане, которым задерживают заработную плату более месяца, могут потребовать компенсацию на законных основаниях. Такое право прописано в законе №2050.

Ранее мы писали, что в декабре 2024 года в частных школах некоторым педагогам гарантируют оплату труда до 40 тыс. грн. В целом на уровень дохода влияет предмет, преподаваемый специалистом, опыт и регион.