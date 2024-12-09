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Зарплати до 40 тис. грн — яких фахівців шукають у грудні

9 грудня 2024 14:30
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Робота в Україні — ТОП-3 вакансій у грудні із зарплатою до 40 тис. грн
Жінка за комп'ютером. Фото: Freepik
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

В Україні вчителі у державних закладах освіти можуть отримувати до 18 тис. гривень заробітної плати. Водночас у приватних — деяким педагогам гарантують оплату праці до 40 тис. гривень.

Про це свідчить один із кадрових порталів.

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Згідно з повідомленнями на порталі, у грудні 2024 року рівень зарплати залежить від предмета, який викладає фахівець, досвіду та регіону. Приватні школи обіцяють конкурентну оплату праці для кваліфікованих спеціалістів з досвідом роботи, проте готові брати й студентів останніх курсів (особливо це стосується вчителів іноземних мов).

Робота вчителем математики

Так, один із приватних столичних ліцеїв шукає вчителя математики. Заробітну плату обіцяють від 25 тис. до 40 тис. гривень. Серед вимог: наявність досвіду викладання математики від п'яти років, педагогічної майстерності. Серед обов’язків: організація та проведення уроків з математики відповідно до програми, якісне викладання матеріалу, підготовка дітей до олімпіад та різноманітних конкурсів.

 "Ми шукаємо людину, яка має досвід роботи викладачем математики від 5 років та готова створювати сприятливу навчальну атмосферу для наших учнів. Наш ліцей пропонує сучасний освітній простір для особистісного зростання та розвитку індивідуальних якостей дитини", — йдеться в описі вакансії.

Робота вчителем англійської мови

Також одна зі шкіл у Львові шукає досвідченого фахівця для викладання англійської мови із застосуванням найефективніших методик. Кандидат повинен мати досвід викладання, знати методики викладання ESL та вміти працювати з інтерактивними матеріалами та ресурсами. Зарплата за місяць за умови повної зайнятості (щонайменше 25 годин на тиждень) становить 20-35 тис. гривень і залежить від типів занять: індивідуальне, групове чи парне. Зокрема, за 40 годин на тиждень — від 40 тис. гривень. Виплати зарплати здійснюються кожні два тижні. Передбачається віддалений формат роботи.

Робота вчителем української мови та літератури
 
Окрім того, одна з приватних шкіл у Києві у пошуках вчителя української мови та літератури для дистанційної роботи. Вимагають наявність досвіду викладання, знання сучасних методик викладання та вміння застосовувати їх на практиці. Педагог повинен: викладати онлайн учням українську мову та літературу, здійснювати підготовку та проведення уроків згідно з навчальним планом, допомагати в розвитку мовленнєвих та літературних навичок. Пропонують конкурентну заробітну плату до 32 тис. гривень.

Нагадаємо, виплата 13 зарплати передбачена не для всіх вчителів. Зокрема, педагоги, які працюють за сумісництвом, не отримають щорічну винагороду.

Раніше ми писали, скільки платять у державних та приватних школах вчителям. За словами експерта, у середньому у державній школі педагог отримує до 15 тис. гривень, а в приватній школі — до 25 тис. гривень.

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