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Зарплаты до 40 тыс. грн — каких специалистов ищут в декабре

9 декабря 2024 14:30
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
Работа в Украине — ТОП-3 вакансий в декабре с зарплатой до 40 тыс. грн
Женщина за компьютером. Фото: Freepik
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

В Украине учителя в государственных учебных заведениях могут получать до 18 тыс. гривен заработной платы. В то же время в частных — некоторым педагогам гарантируют оплату труда до 40 тыс. гривен.

Об этом свидетельствует один из кадровых порталов.

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Согласно сообщениям на портале, в декабре 2024 года уровень зарплаты зависит от предмета, преподаваемого специалистом, опыта и региона. Частные школы обещают конкурентную оплату труда квалифицированным специалистам с опытом работы, однако готовы брать и студентов последних курсов (особенно это касается учителей иностранных языков).

Работа учителем математики

Так, один из частных столичных лицеев ищет учителя математики. Заработную плату обещают от 25 до 40 тыс. гривен. Среди требований: наличие опыта преподавания математики от 5 лет, педагогического мастерства. Среди обязанностей: организация и проведение уроков по математике в соответствии с программой, качественное преподавание материала, подготовка детей к олимпиадам и конкурсам.

"Мы ищем человека, имеющего опыт работы преподавателем математики от 5 лет и готового создавать благоприятную учебную атмосферу для наших учеников. Наш лицей предлагает современное образовательное пространство для личностного роста и развития индивидуальных качеств ребенка", — говорится в описании вакансии.

Работа учителем английского языка

Также одна из школ во Львове ищет опытного специалиста для преподавания английского языка с применением наиболее эффективных методик. Кандидат должен обладать опытом преподавания, знать методики преподавания ESL и уметь работать с интерактивными материалами и ресурсами. Зарплата за месяц при полной занятости (не менее 25 часов в неделю) составляет 20-35 тыс. и зависит от типов занятий: индивидуальное, групповое или парное. В частности, за 40 часов в неделю — от 40 тыс. гривен. Выплаты зарплаты производятся каждые две недели. Предусматривается удаленный формат работы.

Работа учителем украинского языка и литературы

Кроме того, одна из частных школ в Киеве — в поисках учителя украинского языка и литературы для дистанционной работы. Требуют наличие опыта преподавания, знание современных методик преподавания и умение применять их на практике. Педагог должен: преподавать онлайн ученикам украинский язык и литературу, осуществлять подготовку и проведение уроков согласно учебному плану, помогать в развитии речевых и литературных навыков. Предлагают конкурентную заработную плату до 32 тыс. гривен.

Напомним, выплата 13 зарплаты предусмотрена не для всех учителей. В частности, педагоги, работающие по совместительству, не получат ежегодное вознаграждение.

Раньше мы писали, сколько платят в государственных и частных школах учителям. По словам эксперта, в среднем в государственной школе педагог получает до 15 тыс. гривен, а в частной школе — до 25 тыс. гривен.

зарплаты учителя школы работа доходы

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15:03 Чиновник из Николаевской области украл деньги погибшего военного

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

15:00 В Турции произошла авиакатастрофа с военными — есть погибшие

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