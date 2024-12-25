Зарплата полицейских — какие суммы предлагают правоохранителям

Деньги. Фото: УНИАН

Национальная полиция Украины регулярно предлагает гражданам присоединиться к службе в правоохранительной системы. Работникам обещают интересную работу, хорошую зарплату, социальное обеспечение и карьерное развитие.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, какие сейчас вакансии в Главном управлении Нацполиции в разных регионах и сколько платят за работу полицейским.

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Инспектор подразделения (полк, батальон, рота) полиции особого назначения в ГУНП в Полтавской области

Подразделение ищет человека, который будет заниматься рутинной для правоохранителей работой:

обеспечивать порядок при проведении собрания, митингов, демонстраций и других массовых мероприятий;

контролировать безопасность украинцев и защищать их права и свободы;

предотвращать уголовные и административные правонарушения;

участвовать в специальных мероприятиях (операциях) и так далее.

За эту работу в полиции обещают платить от 21 тыс. грн. Также полицейский получает социальные гарантии, профессиональную подготовку по международным стандартам и возможность получить высшее образование.

Инспектор отдела/сектора "Служба образовательной безопасности"

В описании вакансии указано, что для работы в ГУНП в Черновицкой области требуется кандидат с высокой мотивацией для перемен в государственной системе. Также от него требуют быть дисциплинированным и иметь надлежащую физическую подготовку для выполнения различных задач.

В то же время уровень зарплаты составляет от 20 500 грн. Такую сумму будут платить сразу после завершения первичной профессиональной подготовки. Кроме того, правоохранителю предоставляют:

соцобеспечение;

льготный лизинг на жилье, компенсацию аренды по найму жилья;

возможность получить высшее образование в высших учебных заведениях со специфическими условиями обучения, где готовят полицейских;

перспективу карьерного роста

Оперуполномоченный в полиции в Черновицкой области

Отмечается, что основные служебные обязанности будут следующими:

осуществление оперативно-розыскной деятельности;

участие в осуществлении уголовных производств проведения розыскных, в том числе гласных и негласных, других процессуальных действий, в соответствии с требованиями УПК РФ;

розыск лиц, которые скрываются от органов досудебного расследования, следственного судьи, суда, уклоняются от исполнения уголовного наказания, пропали без вести;

своевременное реагирование на заявления и обращения граждан.

После прохождения подготовки полицейскому будут платить от 20 500 грн ежемесячно, а также предоставят полный пакет социального обеспечения.

Полицейский конвойной службы

Работа предусматривает, что вы будете охранять и перемещать арестованных и взятых под стражу граждан в районные суды, следственное управление, прокуратуру. Поэтому в Главном управлении ищут человека, который кроме качественной физподготовки сможет выдерживать ежедневный стресс.

Зарплата у полицейского конвойной службы будет составлять от 18 тыс. грн.

Инспектор отдела/сектора "Служба образовательной безопасности"

На Кировоградщине в команду местных полицейских ищут правоохранителя, который будет работать в учебных заведениях и объяснять детям основы безопасности. Также правоохранитель будет помогать гражданам, которые по личным, экономическим, социальным причинам или в результате чрезвычайных ситуаций нуждаются в такой помощи.

За эту работу будут платить от 18 500 грн.

Инспектор (взвода, роты, батальона, полка) Департамента полиции особого назначения "Объединенная штурмовая бригада Нацполиции "Лють"

Подразделение находится в зоне боевых действий, поэтому вы будете выполнять задачи для сдерживания и уничтожения российских оккупантов на территории Украины. Также нужно будет оказывать квалифицированную и специализированную поддержку органам (подразделениям) полиции, другим правоохранительным органам при возникновении ситуации с высокой степенью риска.

Уровень денежного довольствия в должности инспектора в Департаменте полиции особого назначения "Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють" составляет от 25 700 грн.

Помощник следователя

Вакансия в Главном управлении Нацполиции в Запорожской области. Вы будете работать со следователем и выполнять его непосредственные указания. Также вас привлекут к следственным действиям.

Платят за такую работу в ГУНП от 18 400 грн, предоставляют полный социальный пакет и профессиональную подготовку по международным стандартам.

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