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Зарплати в Нацполіції — скільки платять та чи є вільні вакансії

25 грудня 2024 13:49
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Зарплата поліцейських — які суми пропонують правоохоронцям
Гроші. Фото: УНІАН
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

Національна поліція України регулярно пропонує громадянам приєднатися до служби в правоохоронній системі. Працівникам обіцяють цікаву роботу, непогану зарплату, соціальне забезпечення та кар'єрний розвиток. 

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, які наразі є вакансіїу у Головному управлінні Нацполіції в різних регіонах та скільки платять за роботу поліцейським. 

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Інспектор підрозділу (полк, батальон, рота) поліції особливого призначення у ГУНП в Полтавській області

Підрозділ шукає людину, яка займатиметься рутинною для правоохоронців роботою:

  • забезпечуватиме порядок під час проведення зборів, мітингів, демонстрацій та інших масових заходів;
  • контролюватиме безпеку українців та захищатиме їхні права і свободи;
  • запобігатиме кримінальним та адміністративним правопорушенням;
  • братиме участь у спеціальних заходах (операціях) і так далі. 

За цю роботу в поліції обіцяють платити від 21 тис. грн. Також поліцейський отримує соціальні гарантії, професійну підготовку за міжнародними стандартами та можливість отримати вищу освіту. 

Інспектор відділу/сектору "Служба освітньої безпеки" 

В описі вакансії вказано, що для роботи в ГУНП у Чернівецькій області потрібен кандидат з високою мотивацією для змін в державі. Також від нього вимагають бути дисциплінованим та мати належну фізичну підготовку для виконання різноманітних завдань. 

Натомість рівень зарплати становить від заробітну плату від 20 500 грн. Таку суму платитимуть одразу після того, як завершиться первинна професійна підготовка. Крім того ви отримаєте:

  • соцзабезпечення;
  • пільговий лізинг на житло, компенсацію оренди за винайм житла; 
  • можливість отримати вищу освіти у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, де готують поліцейських; 
  • перспективу кар’єрного росту.

Оперуповноважений в поліції у Чернівецькій області

Зазначається, що основні службові обов'язки будуть такими:

  • здійснення оперативно-розшукової діяльності; 
  • участь у здійсненні кримінальних проваджень проведення розшукових, у тому числі гласних і негласних, інших процесуальних дій, відповідно до вимог КПК України;
  •  розшук осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, пропали безвісті тощо;
  •  своєчасне реагування на заяви та звернення громадян.

Після проходження підготовки поліцейському платитимуть від 20 500 грн щомісяця, а також нададуть повних пакет соціального забезпечення. 

Поліцейський конвойної служби 

Робота передбачає, що ви охоронятимете та переміщатимете заарештованих та взятих під варту громадян до районних судів, слідчого управління, прокуратури. Тому у Головному управлінні шукають людину, яка крім якісної фізпідготовки, зможе витримувати щоденний стрес. 

Зарплата у поліцейського конвойної служби становитиме від 18 тис. грн. 

Інспектор відділу/сектору "Служба освітньої безпеки"

На Кіровоградщині в команду до місцевих поліцейських шукають правоохоронця, який працюватиме у закладах освіти та пояснювати дітям основи безпеки. Також правоохоронець допомогатиме особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

За цю роботу платитимуть від 18 500 грн.

Інспектор (взводу, роти, батальйону, полку) Департаменту поліції особливого призначення "Об’єднана штурмова бригада Нацполіції "Лють"

Підрозділ перебуває у зоні бойових дій, тож ви виконуватимете задачі, які спрямовані на стримування та знищення російських окупантів на території України. Також потрібно буде надавати кваліфіковану та спеціалізовану підтримку органам (підрозділам) поліції, іншим правоохоронним органам у разі виникнення ситуації з високим ступенем ризику.

Рівень грошового забезпечення на посаді інспектора в Департаменті поліції особливого призначення "Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють" становить від 25 700 грн. 

Помічник слідчого

Вакансія у Головному управлінні Нацполіції у Запорізькій області. Ви працюватимете зі слідчим та виконуватимете його безпосередні вказівки. Також вас залучатимуть до слідчих дій. 

Платять за таку роботу у ГУНП від 18 400 грн, надають повний соціальний пакет та професійну підготовку за міжнародними стандартами.

Раніше ми розповідали, що українці, які вже досягли пенсійного віку, можуть заробляти до 90 тис. грн щомісяця. Найчастіше пенсіонерам пропонують роботу у сфері виробництва та робітничої діяльності.

Також ми писали, чи можуть мобілізовані повернутися на попереднє місце роботи після служби в армії. Як пояснила юристка Наталя Гнатик, за працівниками, яких призвали на службу, зберігається не тільки їхні робоче місце. 

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14:09 Підрозділ "Білий Янгол" показав, як евакуює людей зі Сумщини

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:05 Дрони СБУ знищили склад зі снарядами у Ростовській області

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