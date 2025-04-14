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Зарплаты в Киеве — сколько в среднем платят жителям столицы

14 апреля 2025 10:59
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Заработная плата в Киеве — сколько в среднем платят в апреле 2025 года
Человек пересчитывает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

На рынке труда в Киеве продолжает сохраняться положительная динамика по росту средней зарплаты, что отражает экономическую активность в столице. При этом средняя заработная плата у жителей Киева превышает средние показатели по стране.

Об этом свидетельствуют данные на кадровом портале Work.ua.

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Какая средняя зарплата в Киеве

Средняя зарплата в Киеве в апреле составляет 27,5 тыс. грн, если говорить о полной занятости и стандартном рабочем дне. При этом уровень выплат зависит от должностей и варьируется от 18 тыс. до 50 тыс. грн.

Согласно аналитике на сайте, средняя зарплата в Украине за год выросла на 20%, или на 4 тыс. грн. Таким образом, зарплаты в Киеве продолжают оставаться одними из самых высоких в стране.

Соответственно, средняя зарплата в разных сферах деятельности в Киеве составляет:

  • Менеджер по продажам — 32,5 тыс. грн;
  • Торговый представитель — 32, 5 тыс. грн;
  • Водитель — 30 тыс. грн;
  • Менеджер по работе с клиентами — 28 тыс. грн;
  • Повар — 25 тыс. грн;
  • Бухгалтер — 25 тыс. грн;
  • Официант — 22,3 тыс. грн;
  • Кладовщик — 22 тыс. грн;
  • Офис-менеджер — 21,5 тыс. грн;
  • Разнорабочий — 21 тыс. грн;
  • Администратор — 20,5 тыс. грн;
  • Кассир — 19 тыс. грн;
  • Бариста — 19 тыс. грн.

Сколько Сколько платят в КГГА

Зарплаты у представителей столичной власти значительно превышают выплаты, которые получают рядовые киевляне. Например, мэр столицы Виталий Кличко за первые три месяца этого года заработал 237 636,13 грн:

  • в январе — 59 615,58 грн;
  • в феврале — 88 924,21 грн;
  • в марте — 89 096,34 грн.

Тем временем первому заместителю мэра в период с января по март выплатили 408 952,94 грн, а заместителю главы Валентину Мондриевскому — 338 315,05 грн.

Ранее мы рассказывали, что на некоторых предприятиях сотрудникам выплачивают денежные компенсации, если они не используют отпуска. Но в этом году получить деньги за отдых смогут лишь отдельные категории украинцев.

Также напомним, что в Украине зарплата населения подлежит индексации. Известно, состоится ли осовременивание выплат в апреле.

Киев зарплаты работа деньги рынок труда
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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

11:58 В ГСЧС показали последствия атаки на Харьковщину — есть погибшие

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