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Зарплати в Києві — скільки в середньому платять жителям столиці

14 квітня 2025 10:59
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Заробітна плата у Києві — скільки у середньому платять у квітні 2025 року
Людина перераховує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

На ринку праці у Києві продовжує зберігатися позитивна динаміка щодо зростання середньої зарплати, що відображає економічну активність у столиці. При цьому середня заробітна плата у жителів Києва перевищує середні показники по країні.

Про це свідчать дані на кадровому порталі Work.ua.

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Якою є середня зарплата у Києві

Середня зарплата в Києві у квітні становить 27,5 тис. грн, якщо говорити про повну зайнятість та стандартний робочий день. При цьому рівень виплат залежить від посад та варіюється від 18 тис. до 50 тис. грн.

Згідно з аналітикою на сайті, середня зарплата в Україні за рік зросла на 20%, або на 4 тис. грн. Отже, зарплати у Києві продовжують залишатися одними з найвищих в країні.

Відповідно, середня зарплата в різних сферах діяльності в Києві:

  • Менеджер з продажу — 32,5 тис. грн;
  • Торговий представник — 32, 5 тис. грн;
  • Водій — 30 тис. грн;
  • Менеджер по роботі з клієнтами — 28 тис. грн;
  • Кухар — 25 тис. грн;
  • Бухгалтер — 25 тис. грн;
  • Офіціант — 22,3 тис. грн;
  • Комірник — 22 тис. грн;
  • Офіс-менеджер — 21,5 тис. грн;
  • Різнороб — 21 тис. грн;
  • Адміністратор — 20,5 тис. грн;
  • Касир — 19 тис. грн;
  • Бариста — 19 тис. грн. 

   Скільки платять у КМДА

Зарплати у представників столичної влади значно перевищують виплати, які отримують пересічні кияни. Наприклад, мер столиці Віталій Кличко за перші три місяці цього року заробив 237 636,13 грн:

  • у січні — 59 615,58 грн; 
  • у лютому — 88 924,21 грн;
  • у березні — 89 096,34 грн.

Тим часом першому заступнику мера в період з січня по березень виплатили 408 952,94 грн, а заступнику голови Валентину Мондриївському — 338 315,05 грн.  

Раніше ми розповідали, що на деяких підприємствах працівникам виплачують грошові компенсації, якщо вони не використовують відпустки. Але цього року отримати гроші за відпочинок зможуть лише окремі категорії українців.

Також нагадаємо, що в Україні зарплата населення підлягає індексації. Відомо, чи відбудеться осучаснення виплат у квітні. 

Київ зарплати робота гроші ринок праці
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