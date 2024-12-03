Работа в фонде Сергея Притулы – кого ищут и какие зарплаты в 2024 году

Сергей Притула. Фото: Facebook

Сергей Притула основал благотворительный фонд в 2020 году. Его некоммерческая организация занимается поддержкой украинцев, пострадавших от войны, а также помощью Силам обороны. Регулярно на кадровых порталах появляются новые вакансии от фонда, подходящие специалистам разных направлений. Зарплаты тоже достаточно конкурентные на рынке.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кого ищет благотворительный фонд Сергея Притулы и какие зарплаты предлагает.

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Вакансии и зарплаты в фонде Притулы

На начало декабря 2024 года на портале Work.ua опубликовано 6 объявлений об открытых вакансиях. Не всюду указывают доход: согласно описанию, размер заработной платы зависит от результатов собеседования и устанавливается индивидуально. Однако некоторые предложения содержат подробную информацию о потенциальном заработке.

В целом украинцы могут отправить резюме и попробовать силы на таких должностях в благотворительном фонде Сергея Притулы:

грантовый менеджер;

менеджер по коммуникациям;

графический дизайнер — 26 000 грн;

бухгалтер — 30 000 грн;

менеджер по работе с партнерами — 31 000 грн;

менеджер по международным партнерствам — от 30 000 до 40 000 грн.

Вакансия в благотворительном фонде Сергея Притулы. Фото: скриншот

Требования к кандидатам достаточно серьезные. Фонд ищет сотрудников с опытом в каждой сфере деятельности и навыками, необходимыми для профессионального выполнения обязанностей. Плюс организация оставила за собой право не рассматривать резюме, написанные на русском языке. Отметим, Фонд работает по двум направлениям — милитарному и гуманитарному.

"Милитарный обеспечивает боевые подразделения БПЛА, дронами, транспортом, средствами связи, оптическими устройствами, средствами тактической медицины. Гуманитарный поддерживает гражданское население, предоставляет возможность получить помощь для восстановления достойной жизни", — говорится в описании вакансий.

На конец 2024 года функционирует головной офис в Киеве, а также координационные центры в Днепре, Краматорске и Николаеве.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, рынок недвижимости в Украине страдает нехваткой квалифицированных строителей. На кадровых порталах достаточно вакансий, а работникам готовы платить до 45 000 грн за восстановление инфраструктуры, реконструкцию поврежденных объектов и строительство новых жилых помещений.

Также мы писали, что бригада "Азов" ищет людей на должность автоэлектриков. От кандидатов требуется опыт работы от одного года, достаточные теоретические знания и практические навыки. Обещают платить от 25 000 до 125 000 грн.