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Найбільш оплачувані вакансії в Києві — кого шукають роботодавці

19 листопада 2024 16:43
Єлизавета Супівська - редактор
Робота в Києві — кого шукають роботодавці та які зарплати пропонують
Центр зайнятості в Києві. Фото: Google Maps
Єлизавета Супівська - редактор

Українці можуть шукати вакансії на ринку праці за допомогою оголошень в Інтернеті, на кадрових порталах, а також у територіальних центрах зайнятості. Київ залишається містом із високим рівнем пропозицій для потенційних працівників. Зарплати як для спеціалістів силових структур, так і для фахівців інших спеціальностей конкурентні.

Про це розповіли в Київському міському центрі зайнятості.

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Які посади найбільш оплачувані

В сучасному світі важливу роль при виборі спеціалізації та місця роботи грає дохід. Чимало українців не погоджуються працювати, якщо вважають запропоновану зарплату недостатньою. Щоб мотивувати фахівців обирати конкретні посади, представники бізнесу згодні платити чималі суми. Станом на 19 листопада рейтинг найбільш оплачуваних вакансій у Києві має такий вигляд:

  • поліцейський поліції особливого призначення — 124 800 грн;
  • сапер — 74 535 грн;
  • водій автотранспортних засобів — 70 000 грн;
  • менеджер (управитель) — 60 000 грн;
  • аналітик консолідованої інформації — 50 861 грн;
  • оператор верстатів з програмним керуванням — 50 000 грн;
  • інженер-програміст — 47 400 грн;
  • токар — 45 000 грн;
  • фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку — 45 000 грн;
  • друкар флексографічного друкування — 45 000 грн.

Як видно, роботодавці готові задовольняти фінансові потреби як спеціалістів силових структур, так і фахівців технічного, аналітичного чи креативного напрямків. Причому поступово акцент зміщується на працевлаштування осіб з інвалідністю. Показник середніх зарплат свідчить про розвиток інклюзивності в Україні та покращення рівня соціальної відповідальності бізнесу.

До п’ятірки найбільш оплачуваних вакансій столиці для людей з інвалідністю входять:

  • менеджер (управитель) — 132 000 грн;
  • фахівець з розробки та тестування ПЗ — 110 000 грн;
  • продюсер — 69 700 грн;
  • кореспондент — 69 126 грн;
  • монтажер — 64 698 грн.

"Ми спостерігаємо, що роботодавці готові гідно оплачувати працю кваліфікованих спеціалістів у різних сферах. Особливо важливо відзначити прогрес у працевлаштуванні осіб з інвалідністю", — констатував директор Київського міського центру зайнятості Дмитро Новицький.

Шукачі роботи можуть знайти вакансії на офіційному сайті столичного центру зайнятості, де надають детальну інформацію щодо вимог до кандидатів та умов праці. Також понад 230 000 пропозицій доступні на Єдиному порталі вакансій, що підпорядковується Державній службі зайнятості.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть працевлаштуватися у Збройні сили. Не обов’язково обирати посади, які передбачають потенційну небезпеку, адже в ЗСУ доступно чимало тилових вакансій. Зарплати також встановили гідні, тож рекомендуємо розглянути вільні пропозиції.

Також ми писали, що в Україні запустили мобільний додаток для пошуку роботи. Наші громадяни можуть стати в електронну чергу, знайти потрібну вакансію та навіть отримати ваучер на навчання від Державної служби зайнятості. Завантажити застосунок можна в App Store та Google Play.

Київ зарплати робота вакансії роботодавці

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