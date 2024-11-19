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Самые оплачиваемые вакансии в Киеве — кого ищут работодатели

19 ноября 2024 16:43
Елизавета Супивская - редактор
Работа в Киеве — кого ищут работодатели и какие зарплаты предлагают
Центр занятости в Киеве. Фото: Google Maps
Елизавета Супивская - редактор

Украинцы могут искать вакансии на рынке труда посредством объявлений в Интернете, на кадровых порталах, а также с помощью территориальных центров занятости. Киев остается городом с высоким уровнем предложений для потенциальных сотрудников. Зарплаты как для специалистов силовых структур, так и для представителей других специальностей конкурентные.

Об этом рассказали в Киевском городском центре занятости.

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Какие должности наиболее оплачиваемые

В современном мире немаловажную роль при выборе специализации и места работы играет доход. Многие украинцы не соглашаются работать, если считают предложенную зарплату недостаточной. Чтобы мотивировать специалистов выбирать конкретные должности, представители бизнеса согласны платить немалые суммы. По состоянию на 19 ноября рейтинг наиболее оплачиваемых вакансий в Киеве выглядит так:

  • полицейский полиции особого назначения — 124 800 грн;
  • сапер — 74 535 грн;
  • водитель автотранспортных средств — 70 000 грн;
  • менеджер (управитель) — 60 000 грн;
  • аналитик консолидированной информации — 50 861 грн;
  • оператор станков с программным управлением — 50 000 грн;
  • инженер-программист — 47 400 грн;
  • токарь — 45 000 грн;
  • специалист-аналитик по исследованию товарного рынка — 45 000 грн;
  • печатник флексографской печати — 45 000 грн.

По всей видимости, работодатели готовы удовлетворять финансовые потребности как специалистов силовых структур, так и технического, аналитического или креативного направлений. Причем постепенно упор смещается на трудоустройство лиц с инвалидностью. Показатель средних зарплат свидетельствует о развитии инклюзивности в Украине и улучшении уровня социальной ответственности бизнеса.

В пятерку наиболее оплачиваемых вакансий столицы для людей с инвалидностью входят:

  • менеджер (управляющий) — 132 000 грн;
  • специалист по разработке и тестированию ПО — 110 000 грн;
  • продюсер — 69 700 грн;
  • корреспондент — 69 126 грн;
  • монтажер — 64 698 грн.

"Мы наблюдаем, что работодатели готовы достойно оплачивать труд квалифицированных специалистов в разных сферах. Особо важно отметить прогресс в трудоустройстве лиц с инвалидностью", — констатировал директор Киевского городского центра занятости Дмитрий Новицкий.

Соискатели могут найти вакансии на официальном сайте столичного центра занятости, где предоставляют подробную информацию о требованиях к кандидатам и условиям работы. Также более 230 000 предложений доступны на Едином портале вакансий, который обслуживает Государственная служба занятости.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут трудоустроиться в Вооруженные силы. Не обязательно выбирать должности, предусматривающие потенциальную опасность, ведь в ВСУ доступно немало тыловых вакансий. Зарплаты также установили достойные, поэтому рекомендуем рассмотреть свободные предложения.

Также мы писали, что в Украине запустили мобильное приложение для поиска работы. Наши граждане могут стать в электронную очередь, найти нужную вакансию и получить ваучер на обучение от Государственной службы занятости. Загрузить приложение можно в App Store и Google Play.

Киев зарплаты работа вакансии работодатели

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