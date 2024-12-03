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Зарплата до 40 000 грн — кого шукають у фонді Сергія Притули

3 грудня 2024 16:45
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Робота у фонді Сергія Притули – кого шукають та які зарплати у 2024 році
Сергій Притула. Фото: Facebook
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

Сергій Притула заснував благодійний фонд у 2020 році. Його неприбуткова організація займається підтримкою українців, постраждалих від війни, а також допомогою Силам оборони. Регулярно на кадрових порталах з’являються нові вакансії від фонду, які підходять фахівцям різних спеціальностей. Зарплати також досить конкурентні на ринку.

Сайт Новини.LIVE розповідає, кого шукає благодійний фонд Сергія Притули та які зарплати пропонує.

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Вакансії та зарплати у фонді Притули

Станом на початок грудня 2024 року на порталі Work.ua опубліковано 6 оголошень про відкриті вакансії. Не всюди зазначають дохід: згідно з описом, розмір заробітної плати залежить від результатів співбесіди і встановлюється індивідуально. Проте деякі пропозиції містять детальну інформацію про потенційний заробіток.

Загалом українці можуть відправити резюме і спробувати сили на таких посадах у благодійному фонді Сергія Притули:

  • грантовий менеджер;
  • менеджер з комунікацій;
  • графічний дизайнер — 26 000 грн;
  • бухгалтер — 30 000 грн;
  • менеджер по роботі з партнерами — 31 000 грн;
  • менеджер з міжнародних партнерств — від 30 000 до 40 000 грн.
Вакансія
Вакансія у благодійному фонді Сергія Притули. Фото: скриншот

Вимоги до кандидатів достатньо серйозні. Фонд шукає працівників із досвідом у кожній сфері діяльності та навичками, необхідними для професійного виконання обов’язків. Плюс організація залишила за собою право не розглядати резюме, написані російською мовою. Зауважимо, Фонд працює за двома напрямами — мілітарним і гуманітарним.

"Мілітарний забезпечує бойові підрозділи БпЛА, дронами, транспортом, засобами зв’язку, оптичними пристроями, засобами тактичної медицини. Гуманітарний підтримує цивільне населення, надає можливість отримати допомогу для відновлення гідного життя", — йдеться в описі вакансій.

Станом на кінець 2024 року функціонує головний офіс у Києві, а також координаційні центри у Дніпрі, Краматорську та Миколаєві.

Що ще треба знати українцям

Нагадаємо, ринок нерухомості в Україні страждає від нестачі кваліфікованих будівельників. На кадрових порталах достатньо вакансій, а працівникам готові платити до 45 000 грн за відновлення інфраструктури, реконструкцію пошкоджених об'єктів та зведення нових житлових приміщень.

Також ми писали, що бригада "Азов" шукає людей на посаду автоелектриків. Від кандидатів вимагають досвід роботи від одного року, достатні теоретичні знання і практичні навички. Обіцяють платити від 25 000 до 125 000 грн.

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17:26 У США завершили дослідження унікальної вакцини проти ВІЛ

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16:45 Зарплата до 40 000 грн — кого шукають у фонді Сергія Притули

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