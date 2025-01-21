Охрана труда на предприятии в 2025 году — какие нарушение повлекут уголовную ответственность

Работник на строительстве. Фото: УНИАН

Когда вы устраиваетесь на работу и подписываете трудовой договор с новым работодателем, у вас появляются обязанности, которых нужно придерживаться и не нарушать. Тоже самое касается и работодателей, которые должны создать на предприятии комфортные условия труда для своих сотрудников и следить за безопасностью. Нарушение условий труда влечёт за собой неприятные последствия для работодателя.

Сайт Новини.LIVE объясняет, какие нарушения в сфере охраны труда повлекут уголовную ответственность для работодателя.

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Как рассказали юристы компании "Приходько и партнеры", главные обязанности как сотрудника, так и работодателя, определены в Кодексе законов о труде в Украине и Законе "Об охране труда". Многие нарушение в сфере охраны труда, например не выдача средств индивидуальной защиты или нарушение режимов работы и отдыха, может серьёзно навредить здоровью сотрудника. Но несмотря на то, что за некоторые нарушения для украинских работодателей предусмотрена даже уголовная ответственность, нарушения в этой сфере случаются довольно таки часто.

Когда работодателям грозит уголовная ответственность за нарушение законодательства об охране труда

Привлечь работодателя к ответственности можно, если он нарушил две статьи Уголовного кодекса (УК) Украины, а именно:

статью 271 "Нарушение требований законодательства об охране труда" — прелдусматривает наказание для граждан, нарушивших требования к охране труда, что привело к тяжелым последствиям. Это может быть ограничение свободы, лишение свободы на неопределенный срок или другие уголовные наказания;

статью 272 "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью — применяется в случаях, когда нарушения правил безопасности на опасных объектах привело к авариям или несчастным случаям с работниками.

Отметим, что работодатели не имеют права штрафовать своих сотрудников. Все потому, что такая мера наказания отсутствует в украинском законодательстве. Также мы рассказывали, что бизнес часто платит наемным работником зарплату "в конвертах". Так они избегают обязанности платить некоторые налоги, что является нарушением и карается штрафами.