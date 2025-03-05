Штрафи на роботі — чи мають працівники платити за свої помилки

Гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Трапляються випадки, коли роботодавці встановлюють своїм працівникам штрафи за порушення трудової дисципліни. Наприклад, за невиконання плану, помилки тощо. Постає питання, наскільки правомірними є такі дії керівника і чи зобов’язанні підлеглі виплачувати кошти.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи може роботодавець штрафувати працівника.

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Штрафи для працівників на роботі

В українському законодавстві присутнє чітке регулювання дисциплінарних заходів, які дозволено застосовувати до підлеглих. У статті 147 Кодексу законів про працю йдеться:

"За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення: догана або звільнення. Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення".

Виходить, що покарання у вигляді штрафу не передбачені законом, отже вважаються неправомірними. У разі накладання на працівника фінансового стягнення за дисциплінарне порушення він має право відмовитися від виконання цієї вимоги.

В Кодексі про адміністративні правопорушення (стаття 188-4) прописали штраф для співробітників за невиконання законних вимог органів, які контролюють охорону праці — від 6 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 102 до 170 грн). Але санкцію може накласти тільки Державна служба з питань праці, а не керівник.

Компенсація за шкоду

Єдиний варіант заплатити кошти на вимогу роботодавця — компенсувати шкоду, нанесену підприємству. Підставами для притягнення працівників до матеріальної відповідальності можуть бути:

порушення трудових обов'язків;

нанесення прямої дійсної шкоди;

вина у діях або бездіяльності;

прямий причинний зв'язок між дією чи бездіяльністю працівника та шкодою, яка настала.

"За шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов'язків, працівники, крім посадових осіб, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку", — йдеться у статті 132 КЗпП.

Водночас випадки обмеженої та повної матеріальної відповідальності працівників на роботі не тотожні штрафам за дисциплінарні порушення.

Нагадаємо, українці мають право на отримання певних виплат у разі звільнення. Обов’язковими до нарахування є зарплата, вихідна допомога, компенсація за невикористані дні відпусток і додаткові гарантії, передбачені колективним договором.

Також ми писали, що в Україні змінили правила працевлаштування осіб з інвалідністю. Роботодавцям дали вибір — найняти людину чи зробити цільовий внесок у Фонд соціального захисту. Але нововведення запрацюють лише з 1 січня 2026 року.