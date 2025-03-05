Штрафы на работе — должны ли сотрудники платить за свои ошибки

Деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Бывают случаи, когда работодатели устанавливают своим сотрудникам штрафы за нарушение трудовой дисциплины. Например, за невыполнение плана, ошибки и т.п. Возникает вопрос, насколько правомерны такие действия руководителя и обязаны ли подчиненные выплачивать деньги.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, может ли работодатель штрафовать сотрудника.

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В украинском законодательстве присутствует четкое регулирование дисциплинарных мер, которые разрешено применять к подчиненным. В статье 147 Кодекса законов о труде говорится:

"За нарушение трудовой дисциплины к работнику может быть применена только одна из таких мер взыскания: выговор или увольнение. Законодательством, уставами и положениями о дисциплине могут быть предусмотрены для отдельных категорий сотрудников и другие дисциплинарные взыскания".

Получается, что наказание в виде штрафа не предусмотрены законом, следовательно, считаются неправомерными. В случае наложения на сотрудника финансового взыскания за дисциплинарное нарушение он имеет право отказаться от выполнения этого требования.

В Кодексе об административных правонарушениях (статья 188-4) прописали штраф для сотрудников за невыполнение законных требований органов, контролирующих охрану труда — от 6 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 102 до 170 грн). Но санкцию может наложить только Государственная служба по вопросам труда, а не руководитель.

Компенсация за ущерб

Единственный вариант заплатить деньги по требованию работодателя — компенсировать ущерб, нанесенный предприятию. Основаниями для привлечения к материальной ответственности могут быть:

нарушение трудовых обязанностей;

нанесение прямого действительного ущерба;

вина в действиях или бездействии;

прямая причинная связь между действием или бездействием работника и наступившим ущербом.

"За ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации при исполнении трудовых обязанностей, работники, кроме должностных лиц, по вине которых причинен ущерб, несут материальную ответственность в размере прямого действительного ущерба, но не более своего среднего месячного заработка", — говорится в статье 132 КЗоТ.

Однако случаи ограниченной и полной материальной ответственности сотрудников на работе не тождественны штрафам за дисциплинарные нарушения.

Напомним, украинцы имеют право на получение определенных выплат в случае увольнения. Обязательными к начислению являются зарплата, выходное пособие, компенсация за неиспользованные дни отпусков и дополнительные гарантии, предусмотренные коллективным договором.

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