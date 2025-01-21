Охорона праці на підприємстві у 2025 році — які порушення спричинять кримінальну відповідальність

Працівник на будівництві. Фото: УНІАН

Коли ви влаштовуєтесь на роботу та підписуєте трудовий договір з новим роботодавцем, у вас з'являються обов'язки, яких треба дотримуватися та не порушувати. Теж саме стосується і роботодавців, які повинні створити на підприємстві комфортні умови праці для своїх співробітників і стежити за безпекою. Порушення умов праці тягне за собою неприємні наслідки для роботодавця.

Сайт Новини.LIVE пояснює, які порушення у сфері охорони праці спричинять кримінальну відповідальність для роботодавця.

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Як розповіли юристи компанії "Приходько та партнери", головні обов'язки як співробітника, так і роботодавця, визначені в Кодексі законів про працю в Україні та Законі "Про охорону праці". Багато порушень у сфері охорони праці, як-от не видача засобів індивідуального захисту або порушення режимів роботи та відпочинку, може серйозно зашкодити здоров'ю співробітника. Але незважаючи на те, що за деякі порушення для українських роботодавців передбачена навіть кримінальна відповідальність, порушення в цій сфері трапляються досить таки часто.

Коли роботодавцям загрожує кримінальна відповідальність за порушення законодавства про охорону праці

Притягнути роботодавця до відповідальності можна, якщо він порушив дві статті Кримінального кодексу (КК) України, а саме:

статтю 271 "Порушення вимог законодавства про охорону праці" — передбачає покарання для громадян, які порушили вимоги до охорони праці, що призвело до тяжких наслідків. Це може бути обмеження волі, позбавлення волі на невизначений строк або інші кримінальні покарання;

статтю 272 "Порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою" — застосовується у випадках, коли порушення правил безпеки на небезпечних об'єктах призвело до аварій або нещасних випадків з працівниками.

Зазначимо що роботодавці не мають права штрафувати своїх співробітників. Усе тому, що така міра покарання відсутня в українському законодавстві. Також ми розповідали, що бізнес часто платить найманим працівником зарплату "у конвертах". Так вони уникають обов'язку сплачувати деякі податки, що є порушенням і карається штрафами.