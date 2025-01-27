Военный сбор со средней зарплаты за время вынужденного прогула — каков порядок удержания

Украинские деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Доход в виде средней зарплаты за время вынужденного прогула за периоды прошлых лет, начисленный и выплаченный восстановленному работнику после 1 декабря, облагается военным сбором в 5%. Украинцам важно знать, как именно удерживается военный сбор со средней зарплаты работников, восстановленных на работе, за время вынужденного прогула.

Об этом говорится на сайте Государственной налоговой службы Украины.

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Согласно пп. 1 пп. 1.1 п. 16-1 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины (НКУ), плательщиками военного сбора являются лица, определенные п. 162.1 НКУ. Сюда входят, в частности, физические лица-резиденты, получающие доходы из источника их происхождения в Украине.

Военный сбор удерживается, начисляется и уплачивается в порядке, установленном разделом IV НКУ, с учетом особенностей, определенных в подразделе 1 раздела XX НКУ. Ставка сбора составляет 5% от объекта налогообложения, как указано в пп. 1 пп. 1.3 п. 16-1 подраздела 10 раздела XX НКУ.

Доходы, подлежащие налогообложению военным сбором, включаются в общий месячный или годовой налогооблагаемый доход физического лица. Это предусмотрено пп. 164.2.20 НКУ, за исключением доходов, определенных в ст. 165 НКУ.

За удержание, начисление и перечисление военного сбора в бюджет отвечают налоговые агенты, которые определены в ст. 171 НКУ. К ним относятся работодатели или другие лица, которые начисляют и выплачивают доходы физическим лицам.

Доход в виде средней заработной платы за время вынужденного прогула, который начисляется и выплачивается восстановленному работнику после 1 декабря, включается в общий налогооблагаемый доход. Это касается выплат за предыдущие годы. Такой доход облагается военным сбором по ставке 5%, независимо от периода, за который он был начислен.

ГНС напоминает, что правильное начисление и уплата военного сбора является обязанностью налоговых агентов, которые должны обеспечивать соблюдение действующего законодательства.

Напомним, условиях военного положения в Украине продолжает действовать законодательство, регулирующее выплату заработной платы в трудовых отношениях между работниками и работодателями. В то же время возникает вопрос, имеют ли компании право отклоняться от установленных сроков выплат.

Также мы писали о введении новых правил индексации заработной платы для украинских предприятий, учреждений и организаций. Министерство социальной политики обнародовало рекомендации, которые должны способствовать актуализации и приведению выплат в соответствие с современными условиями.