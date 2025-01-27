Военный сбор со средней зарплаты за время вынужденного прогула — каков порядок удержания

Военный сбор с зарплаты — как удерживается за прогул
Доход в виде средней зарплаты за время вынужденного прогула за периоды прошлых лет, начисленный и выплаченный восстановленному работнику после 1 декабря, облагается военным сбором в 5%. Украинцам важно знать, как именно удерживается военный сбор со средней зарплаты работников, восстановленных на работе, за время вынужденного прогула.
Об этом говорится на сайте Государственной налоговой службы Украины.
Каков порядок удержания военного сбора
Согласно пп. 1 пп. 1.1 п. 16-1 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины (НКУ), плательщиками военного сбора являются лица, определенные п. 162.1 НКУ. Сюда входят, в частности, физические лица-резиденты, получающие доходы из источника их происхождения в Украине.
Военный сбор удерживается, начисляется и уплачивается в порядке, установленном разделом IV НКУ, с учетом особенностей, определенных в подразделе 1 раздела XX НКУ. Ставка сбора составляет 5% от объекта налогообложения, как указано в пп. 1 пп. 1.3 п. 16-1 подраздела 10 раздела XX НКУ.
Доходы, подлежащие налогообложению военным сбором, включаются в общий месячный или годовой налогооблагаемый доход физического лица. Это предусмотрено пп. 164.2.20 НКУ, за исключением доходов, определенных в ст. 165 НКУ.
За удержание, начисление и перечисление военного сбора в бюджет отвечают налоговые агенты, которые определены в ст. 171 НКУ. К ним относятся работодатели или другие лица, которые начисляют и выплачивают доходы физическим лицам.
Доход в виде средней заработной платы за время вынужденного прогула, который начисляется и выплачивается восстановленному работнику после 1 декабря, включается в общий налогооблагаемый доход. Это касается выплат за предыдущие годы. Такой доход облагается военным сбором по ставке 5%, независимо от периода, за который он был начислен.
ГНС напоминает, что правильное начисление и уплата военного сбора является обязанностью налоговых агентов, которые должны обеспечивать соблюдение действующего законодательства.
Напомним, условиях военного положения в Украине продолжает действовать законодательство, регулирующее выплату заработной платы в трудовых отношениях между работниками и работодателями. В то же время возникает вопрос, имеют ли компании право отклоняться от установленных сроков выплат.
Также мы писали о введении новых правил индексации заработной платы для украинских предприятий, учреждений и организаций. Министерство социальной политики обнародовало рекомендации, которые должны способствовать актуализации и приведению выплат в соответствие с современными условиями.
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