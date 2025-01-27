Військовий збір із середньої зарплати за час вимушеного прогулу — який порядок утримання

Українські гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Дохід у вигляді середньої зарплати за час вимушеного прогулу за періоди минулих років, нарахований та виплачений поновленому працівнику після 1 грудня, оподатковується військовим збором у 5%. Українцям важливо знати, як саме утримується військовий збір із середньої зарплати працівників, поновлених на роботі, за час вимушеного прогулу.

Про це йдеться на сайті Державної податкової служби України.

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Який порядок утримання військового збору

Згідно з пп. 1 пп. 1.1 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (ПКУ), платниками військового збору є особи, визначені п. 162.1 ПКУ. Сюди входять, зокрема, фізичні особи-резиденти, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні.

Військовий збір утримується, нараховується та сплачується у порядку, встановленому розділом IV ПКУ, із врахуванням особливостей, визначених у підрозділі 1 розділу XX ПКУ. Ставка збору становить 5% від об'єкта оподаткування, як зазначено у пп. 1 пп. 1.3 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ.

Доходи, які підлягають оподаткуванню військовим збором, включаються до загального місячного або річного оподатковуваного доходу фізичної особи. Це передбачено пп. 164.2.20 ПКУ, за винятком доходів, що визначені у ст. 165 ПКУ.

За утримання, нарахування та перерахування військового збору до бюджету відповідають податкові агенти, які визначені у ст. 171 ПКУ. До них належать роботодавці або інші особи, які нараховують та виплачують доходи фізичним особам.

Дохід у вигляді середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу, який нараховується та виплачується поновленому працівнику після 1 грудня, включається до загального оподатковуваного доходу. Це стосується виплат за попередні роки. Такий дохід оподатковується військовим збором за ставкою 5%, незалежно від періоду, за який він був нарахований.

ДПС нагадує, що правильне нарахування та сплата військового збору є обов'язком податкових агентів, які повинні забезпечувати дотримання чинного законодавства.

Нагадаємо, умовах воєнного стану в Україні продовжує діяти законодавство, яке регулює виплату заробітної плати у трудових відносинах між працівниками та роботодавцями. Водночас виникає питання, чи мають компанії право відхилятися від установлених строків виплат.

Також ми писали про запровадження нових правил індексації заробітної плати для українських підприємств, установ і організацій. Міністерство соціальної політики оприлюднило рекомендації, які мають сприяти актуалізації та приведенню виплат у відповідність до сучасних умов.