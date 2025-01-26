Остаток средств после командировки за границу —когда нужно возвращать деньги

Купюры в 100 долларов. Фото: УНИАН

Командировки за границу — важная часть рабочего процесса. Перед работниками, которые впервые получают от работодателя задание поехать за границу и решить какую-то служебную проблему, возникает вопрос: нужно ли возвращать фирме деньги, которые выделялись для заграничной поездки.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, в какие сроки нужно сотруднику возвращать средства работодателю.

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Как объяснили в пресс-службе Государственной налоговой службы в Днепропетровской области, если у работника после заграничной командировки остались наличными определенная сума денег в иностранной валюте, ее он должен вернуть в кассу предприятия или же перевести на валютный счет фирмы. При этом, как отмечают налоговики, расчеты по внешнеэкономическим договорам (контрактам) в наличной форме осуществлять нельзя, хотя существуют исключения.

Так, осуществить наличный расчет можно, если нерезидент — субъект хозяйственной деятельности на основании договора оплачивает работнику в командировке в другой стране эксплуатационные расходы, связанные с арендой транспортного средства. Тогда неиспользованный остаток ввезенной в Украину наличной иностранной валюты нужно будет оприходовать в кассу резидента, а не на банковский счет.

"Полученная от нерезидента наличная иностранная валюта на эксплуатационные расходы, связанные с обслуживанием транспортного средства резидента за рубежом, и использование этих средств на указанные цели и их ввоз в Украину должно быть подтверждено соответствующими документами", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

В Украине планируют ввести изменения в Трудовом кодексе. Если нововведения, инициированные Министерством экономики будут поддержаны властями, то работодатели получат доступ к служебной переписке свои работников.

Ранее мы объясняли, обязательно ли сотруднику, решившему уйти с работы, подписывать приказ об увольнении. Также мы рассказывали, что в Украине растет число людей, которые живут за чертой бедности. Количество таких граждан растет несмотря на то, что в стране увеличиваются зарплаты.