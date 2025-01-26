Залишок коштів після відрядження за кордон — коли потрібно повертати гроші

Купюри у 100 доларів. Фото: УНІАН

Відрядження за кордон — важлива частина робочого процесу. Перед працівниками, які вперше отримують від роботодавця завдання поїхати за кордон та розв'язати якусь службову проблему постає питтаня: чи потрібно повертати фірмі гроші, які виділялися для закордонної поїздки.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає у які терміни потрібно співробітнику повертати кошти роботодавцю.

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Як пояснили у пресслужбі Державної податкової служби у Дніпропетровській області, якщо у працівника після закордонного відрядження залишилась якась готівка в іноземній валюті, її він повинен повернути в касу підприємства або ж переказати на валютний рахунок фірми. При цьому, як зазначають податківці, розрахунки за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) у готівковій формі здійснювати не можна, хоча існують винятки.

Так, здійснити готівковий розрахунок можна, якщо нерезидент — суб’єкт господарської діяльності на підставі договору оплачує працівнику у відрядженні в іншій країні експлуатаційні витрати, пов’язані з орендою транспортного засобу. Тоді невикористаний залишок ввезеної в Україну готівкової іноземної валюти потрібно буде оприбуткувати до каси резидента, а не на банківський рахунок.

"Отримана від нерезидента готівкова іноземна валюти на експлуатаційні витрати, пов’язані з обслуговуванням транспортного засобу резидента за кордоном, та використання цих коштів на зазначені цілі та їх ввезення до України має бути підтверджено відповідними документами", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

В Україні планують запровадити зміни у Трудовому кодексі. Якщо нововведення, ініційовані Міністерством економіки будуть підтримані владою, то роботодавці отримають доступ до службового листування свої працівників.

Раніше ми пояснювали, чи обов′язково співробітнику, який вирішив піти з роботи, підписувати наказ про звільнення. Також ми розповідали, що в Україні більшає людей, які живуть за межею бідності. Кількість таких громадян зростає попри те, що в країні збільшуються зарплати.