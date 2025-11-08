Увольнения из-за ИИ — почему компании возвращают на работу людей, которых ранее сократили

Робот. Фото: Unsplash

Люди по всему миру продолжают терять работу из-за искусственного интеллекта (ИИ). В то же время на рынке труда наметилась интересная тенденция: некоторые работодатели нанимают уволенных работников повторно в рамках "бумеранга увольнений".

Об этом пишет Axios.

ИИ вместо людей

В статье отмечается, что платформа Visier провела анализ, в ходе которого:

изучила данные о 2,4 миллиона сотрудников 142 компаний по всему миру;

выяснила, что более 5% уволенных сотрудников в итоге возвращалась к бывшим работодателям.

Это означает, что ИИ пока не может быть серьезной причиной для увольнения большого количества работников.

По словам директора Visier Андреа Дерлер, идея о том, что искусственный интеллект получает все рабочие места, все еще не доказана. Так, темпы повторного найма растут даже на фоне внедрения агентов на базе искусственного интеллекта и цифровых работников.

ИИ пока не сможет полностью заменить человека

Повторный найм, как отмечается в статье, свидетельствует о более серьезной проблеме планирования для руководителей. Исследователи говорят, что многим руководителям на высоких должностях не хватает времени на изучение возможностей ИИ и сколько это будет стоить по сравнению с тем, сколько задач может выполнить человек.

По данным программной платформы Orgvue, на каждый доллар, сэкономленный компанией благодаря увольнениям, приходится 1,27 доллара на ИИ, если учитывать расходы, которые часто не принимаются во внимание, такие как страхование по безработице, выходные пособия и многое другое.

В то же время сообщения о том, что компании сокращают персонал беспокоит работников, но радуют инвесторов. Соответственно, эти данные указывают на то, что предложение вернуться в офис может стать более вероятным, поскольку компании испытывают трудности с внедрением ИИ.

Ранее сообщалось, что автоматизация на предприятиях приведет к массовому сокращению работников. Ожидается, что к 2030 году более 41% компаний в мире хотят привлечь на свои производства ИИ. Также мы рассказывали, какие профессии оказались перед угрозой исчезновения из-за стремительного развития искусственного интеллекта. Среди них переводчики, историки, писатели.