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Главная Рынок труда Средняя зарплата в Киеве — какой размер в июне 2025 года

Средняя зарплата в Киеве — какой размер в июне 2025 года

Ua en ru
Дата публикации 9 июня 2025 23:18
Средняя зарплата в Киеве в июне 2025 года — какая ситуация на рынке труда
Деньги в руках. Фото: УНИАН

Киев — это не только столица Украины, но и один из крупнейших экономических центров страны. Поэтому вопросы о зарплате интересуют тех, кто планирует переехать в столицу или уже живет здесь.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько можно зарабатывать в Киеве в июне 2025 года.

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Средняя зарплата в Киеве — какой размер в июне

Как свидетельствуют данные на сайте по поиску работы Work.ua, средняя зарплата в Киеве в июне 2025 года составляет 29 тыс. грн. Интересно, что она выросла за год на 21%. В то же время количество вакансий уменьшилось на 9%.

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Как менялась средняя зарплата в Киеве. Скриншот: Work.ua

Медианную зарплат рассчитывали по данным 53 799 вакансий, которые появились на сайте по поиску работы в Киеве в течение последних трех месяцев.

Больше всего зарплата выросла:

  • у медиабайеров — +75%;
  • у директоров предприятий — +63%;
  • у тим лидов — +55%;
  • у менеджеров по генерации лидов — +53%;
  • у начальников отделов кадров — +53%.

Какая средняя зарплата среди популярных вакансий в Киеве

  • Риелтор — 75 тыс. гривен;
  • автослесарь — 50 тыс. гривен;
  • менеджер проектов — 50 тыс. гривен;
  • главный бухгалтер — 45 тыс. гривен;
  • маркетолог — 40 тыс. гривен;
  • логист — 35 тыс. гривен;
  • менеджер по закупкам — 35 тыс. гривен;
  • официант — 34,5 тыс. гривен;
  • экспедитор — 32,5 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

В последнем макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ отмечается, что в мае 2025 года на рынке труда стало больше предложений как по трудоустройству, так и резюме. Однако в годовом измерении количество соискателей работы выросло еще больше.

Доходы населения тоже растут, однако медленнее, из-за инфляции. В то же время ожидания работников по оплате труда фактически совпадают с предложениями работодателей.

Напомним, что украинским учителям планируют вдвое повысить размер доплат. Они начнут получать больше, если на 2026 год Минобразования выделят дополнительно 12 млрд гривен.

Также мы писали, что в этом году соцстандарты в Украине не претерпят изменений. Так, минимальная зарплата останется на уровне 8 тыс. гривен.

Киев зарплаты работа деньги рынок труда
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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