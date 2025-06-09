Средняя зарплата в Киеве в июне 2025 года — какая ситуация на рынке труда

Средняя зарплата в Киеве — какой размер в июне 2025 года
Киев — это не только столица Украины, но и один из крупнейших экономических центров страны. Поэтому вопросы о зарплате интересуют тех, кто планирует переехать в столицу или уже живет здесь.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько можно зарабатывать в Киеве в июне 2025 года.
Средняя зарплата в Киеве — какой размер в июне
Как свидетельствуют данные на сайте по поиску работы Work.ua, средняя зарплата в Киеве в июне 2025 года составляет 29 тыс. грн. Интересно, что она выросла за год на 21%. В то же время количество вакансий уменьшилось на 9%.
Медианную зарплат рассчитывали по данным 53 799 вакансий, которые появились на сайте по поиску работы в Киеве в течение последних трех месяцев.
Больше всего зарплата выросла:
- у медиабайеров — +75%;
- у директоров предприятий — +63%;
- у тим лидов — +55%;
- у менеджеров по генерации лидов — +53%;
- у начальников отделов кадров — +53%.
Какая средняя зарплата среди популярных вакансий в Киеве
- Риелтор — 75 тыс. гривен;
- автослесарь — 50 тыс. гривен;
- менеджер проектов — 50 тыс. гривен;
- главный бухгалтер — 45 тыс. гривен;
- маркетолог — 40 тыс. гривен;
- логист — 35 тыс. гривен;
- менеджер по закупкам — 35 тыс. гривен;
- официант — 34,5 тыс. гривен;
- экспедитор — 32,5 тыс. гривен.
Что еще стоит знать
В последнем макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ отмечается, что в мае 2025 года на рынке труда стало больше предложений как по трудоустройству, так и резюме. Однако в годовом измерении количество соискателей работы выросло еще больше.
Доходы населения тоже растут, однако медленнее, из-за инфляции. В то же время ожидания работников по оплате труда фактически совпадают с предложениями работодателей.
Напомним, что украинским учителям планируют вдвое повысить размер доплат. Они начнут получать больше, если на 2026 год Минобразования выделят дополнительно 12 млрд гривен.
Также мы писали, что в этом году соцстандарты в Украине не претерпят изменений. Так, минимальная зарплата останется на уровне 8 тыс. гривен.
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