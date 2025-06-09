Средняя зарплата в Киеве в июне 2025 года — какая ситуация на рынке труда

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Киев — это не только столица Украины, но и один из крупнейших экономических центров страны. Поэтому вопросы о зарплате интересуют тех, кто планирует переехать в столицу или уже живет здесь.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько можно зарабатывать в Киеве в июне 2025 года.

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Средняя зарплата в Киеве — какой размер в июне

Как свидетельствуют данные на сайте по поиску работы Work.ua, средняя зарплата в Киеве в июне 2025 года составляет 29 тыс. грн. Интересно, что она выросла за год на 21%. В то же время количество вакансий уменьшилось на 9%.

Как менялась средняя зарплата в Киеве. Скриншот: Work.ua

Медианную зарплат рассчитывали по данным 53 799 вакансий, которые появились на сайте по поиску работы в Киеве в течение последних трех месяцев.

Больше всего зарплата выросла:

у медиабайеров — +75%;

у директоров предприятий — +63%;

у тим лидов — +55%;

у менеджеров по генерации лидов — +53%;

у начальников отделов кадров — +53%.

Какая средняя зарплата среди популярных вакансий в Киеве

Риелтор — 75 тыс. гривен;

автослесарь — 50 тыс. гривен;

менеджер проектов — 50 тыс. гривен;

главный бухгалтер — 45 тыс. гривен;

маркетолог — 40 тыс. гривен;

логист — 35 тыс. гривен;

менеджер по закупкам — 35 тыс. гривен;

официант — 34,5 тыс. гривен;

экспедитор — 32,5 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

В последнем макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ отмечается, что в мае 2025 года на рынке труда стало больше предложений как по трудоустройству, так и резюме. Однако в годовом измерении количество соискателей работы выросло еще больше.

Доходы населения тоже растут, однако медленнее, из-за инфляции. В то же время ожидания работников по оплате труда фактически совпадают с предложениями работодателей.

Напомним, что украинским учителям планируют вдвое повысить размер доплат. Они начнут получать больше, если на 2026 год Минобразования выделят дополнительно 12 млрд гривен.

Также мы писали, что в этом году соцстандарты в Украине не претерпят изменений. Так, минимальная зарплата останется на уровне 8 тыс. гривен.