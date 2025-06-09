Середня зарплата у Києві у червні 2025 року — яка ситуація на ринку праці

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Київ — це не тільки столиця України, а й один із найбільших економічних центрів країни. Тому питання про зарплату цікавлять тих, хто планує переїхати в столицю або вже живе тут.

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки можна заробляти у Києві у червні 2025 року.

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Середня зарплата у Києві — який розмір у червні

Як свідчать дані на сайті з пошуку роботи Work.ua, середня зарплата у Києві у червні 2025 року становить 29 тис. грн. Цікаво, що вона зросла за рік на 21%. Водночас кількість вакансій зменшилася на 9%.

Як змінювалася середня зарплата у Києві. Скриншот: Work.ua

Медіанну зарплат розраховували за даними 53 799 вакансій, які з′явилися на сайті з пошуку роботи в Києві впродовж останніх трьох місяців.

Найбільше зарплата зросла:

у медіабайерів — +75%;

у директорів підприємств — +63%;

у тім лідів — +55%;

у менеджерів з генерації лідів — +53%;

у начальників відділів кадрів — +53%.

Яка середня зарплата серед популярних вакансій у Києві

Рієлтор — 75 тис. гривень;

автослюсар — 50 тис. гривень;

менеджер проєктів — 50 тис. гривень;

головний бухгалтер — 45 тис. гривень;

маркетолог — 40 тис. гривень;

логіст — 35 тис. гривень;

менеджер з закупівель — 35 тис. гривень;

офіціант — 34,5 тис. гривень;

експедитор — 32,5 тис. гривень.

Що ще варто знати

В останньому макроекономічному та монетарному огляді НБУ зазначається, що у травні 2025 року на ринку праці побільшало пропозицій як щодо працевлаштування, так і резюме. Проте у річному вимірі кількість шукачів роботи зросла ще більше.

Доходи населення теж зростають, однак повільніше, через інфляцію. Водночас очікування працівників щодо оплати праці фактично співпадають з пропозиціями роботодавців.

Нагадаємо, що українським вчителям планують удвічі підвищити розмір доплат. Вони почнуть отримувати більше, якщо на 2026 рік Міносвіти виділять додатково 12 млрд гривень.

Також ми писали, що цього року соцстандарти в Україні не зазнають змін. Так, мінімальна зарплата залишиться на рівні 8 тис. гривень.