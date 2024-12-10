Работа в Украине — вакансии для пенсионеров с зарплатой до 20 тыс. грн

Пожилые люди за компьютером. Фото: Freepik

В декабре 2024 года работодатели активно ищут работников. Среди последних "горячих" вакансий немало предложений для пенсионеров с заработной платой до 20 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные одного из кадровых порталов.

Читайте также:

ТОП-5 "горячих" вакансий декабря для пенсионеров

По данным портала, в декабре работодатели предлагают работу кандидатам без опыта, для студентов, для людей с инвалидностью, для ветеранов и пенсионеров. В частности, для пожилых людей вакансий насчитывается более 5 тысяч в самых разных сферах.

Работа грузчиком-комплектовщиком

В частности, одна из известных логистических компаний во Львове ищет работника на должность грузчик-комплектовщик для работы на складе. Заработную плату обещают в 20 тыс. гривен, предусматривается бесплатный проезд на работу и обеды. Готовы взять студента, людей с инвалидностью, ветеранов и пенсионеров



"Если ты любишь активную работу и хочешь быть частью дружественного коллектива, эта вакансия для тебя!", — говорится в сообщении.

Среди обязанностей: погрузка и разгрузка отправлений, размещение отправок на складе, комплектация посылок. Предусматривается посменный график работы: два дня через два с 8:00 до 20:00 или с 20:00 до 8:00.

Работа курьером

В Чернигове ищут работников в компанию, предоставляющую сервис доставки, на должность курьера (пеших, вело, мото, авто). Обещают стабильный доход до 20 тыс. гривен ежемесячно. Приглашают на работу людей всех возрастов: от студентов до пенсионеров. При этом будет возможность самостоятельно решать, когда именно доставлять (гибкий график). Работодатель предоставляет страхование.

Работа консультантом в колл-центр

Также ищут в аутсорсинговый контакт-центр в Черкассах специалиста, который будет предоставлять консультации клиентам в банковской сфере. В обязанности будет входить: консультирование по входящей/выходной линии, соблюдение правил и стандартов работы, корректная регистрация информации в базе данных. Требуют знания украинского языка, уверенное владение компьютером, базовые знания работы в интернет-браузерах. График — пять рабочих дней. Зарплата — около 20 тыс. гривен. Готовы взять пенсионеров.

Работа грузчиком

Одна из столичных компаний сферы пищевой промышленности ищет работников на должность грузчика. Обещают стабильный доход в 20 тыс. гривен ежемесячно. Гарантируют официальное трудоустройство, график работы по будням с 8 до 17-00. Среди обязанностей: осуществление комплектования заказов, выполнение погрузочно-разгрузочных задач. Готовы взять студента или пенсионера.

Работа водителем такси

Одна из столичных компаний приглашает на работу водителей такси. Заработную плату гарантируют на уровне 20 тыс. гривен (ставка), также предусмотрены бонусы. Доход зависит от объема работы. Предлагают полную и неполную занятость. Готовы взять на работу пенсионеров. Гарантируют предоставление юридической поддержки по разным вопросам: ТЦК, лицензии, штрафы. Также предоставляют жилье для иногородних. От претендентов требуют наличие водительского удостоверения категории "B", уверенный и аккуратный стиль вождения, соблюдение ПДД.

Напомним, в Украине фиксируется активный рост средней заработной платы. За девять месяцев 2024 ода в одной из отраслей экономики средний доход работников подскочил сразу на 38%.

Также сообщалось, что зарплаты украинцев могут сократиться в декабре, ведь компании будут удерживать с доходов работников 5% военного сбора, тогда как раньше было 1,5%.