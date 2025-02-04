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Без поблажек — за что украинцев будут серьезно штрафовать

4 февраля 2025 16:52
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Неофициальное трудоустройство в 2025 году — как будут наказывать работодателей
Человек считает деньги. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Чтобы сократить расходы на страховые взносы и налоги, компании в Украине часто выдают своим сотрудникам зарплату "в конвертах". Однако трудовое законодательство страны обязывает работодателей официально оформлять наемных людей, платить им зарплату и покрывать все налоги. За нарушение этих норм работодателям грозят штрафные санкции.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, сколько придется заплатить в 2025 году.

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Как пояснил изданию "Фокус" юрист АО "Виннер Партнерс" Константин Скляр, если работодатели в 2025 году не будут должным образом оформлять трудовые отношения, тогда им придется платить немалые штрафы. Например:

  • если допустить работника к работе без оформления трудового договора: штраф — 10 минимальных зарплат (МЗП) за каждого работника, то есть 80 тыс. грн;
  • повторное нарушение: если повторяется в течение двух лет со дня выявления, штраф возрастает до 30 МЗП за каждого работника — это 240 тыс. грн;
  • если не вовремя выплатить зарплату: штраф — 3 МЗП за каждого работника. В 2025 году — 24 тыс. грн;
  • если нарушить минимальные государственные гарантии в оплате труда: штраф будет на уровне 2 МЗП за каждого работника, что равно 16 тыс. грн.

Итак, если работодатель в 2025 году позволит работать человеку без трудового договора (контракта), не будет платить единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование и налоги, его оштрафуют на 80 тысяч гривен за каждого работника, в отношении которого есть нарушения. Фактически, работодателя оштрафуют, если:

  • суд установил, что с работником, который выполнял работу, не были оформлены трудовые отношения;
  • есть акт, который составили по результатам мероприятия государственного контроля за соблюдением законодательства о труде или занятости населения, в связи с невыполнением требований предписания;
  • есть акт, написанный во время госконтроля по соблюдению законодательства о труде, во время которого были выявлены факты использования труда неоформленных работников;
  • представители ГСЧС составили акт о нарушении законодательства о труде.

Напомним, что многих украинцев интересует вопрос о правомерности сокращения штата во время полномасштабной войны. Законодательство позволяет работодателям увольнять работников даже в период временной нетрудоспособности или во время отпуска. Речь о предприятиях, которые имеют негосударственную форму собственности.

Также мы рассказывали, сколько должны зарабатывать украинцы, если работают в ночные смены. Известно, какой должна быть зарплатная ставка.

зарплаты налоги деньги рынок труда работодатели

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