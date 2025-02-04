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Поблажок не буде — за що українців серйозно штрафуватимуть

4 лютого 2025 16:52
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Неофіційне працевлаштування у 2025 році — як каратимуть роботодавців
Людина рахує гроші. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Щоб скоротити витрати на страхові внески та податки, компанії в Україні часто видають своїм співробітникам зарплату "в конвертах". Однак трудове законодавство країни зобов'язує роботодавців офіційно оформлювати найманих людей, платити їм зарплату та покривати усі податки. За порушення цих норм роботодавцям загрожують штрафні санкції. 

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, скільки доведеться заплатити у 2025 році. 

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Як штрафуватимуть роботодавців за неофіційне працевлаштування українців

Як пояснив виданню "Фокус" юрист АО "Віннер Партнерс" Костянтин Скляр, якщо роботодавці у 2025 році не будуть належним чином оформлювати трудові відносини, тоді їм доведеться сплачувати чималі штрафи. Наприклад: 

  • якщо допустити працівника до роботи без оформлення трудового договору: штраф — 10 мінімальних зарплат (МЗП) за кожного працівника, тобто 80 тис. грн;
  • повторне порушення: якщо повторюється протягом двох років з дня виявлення, штраф зростає до 30 МЗП за кожного працівника — це 240 тис. грн;
  • якщо невчасно виплатити зарплату: штраф — 3 МЗП за кожного працівника. У 2025 році — це 24 тис. грн;
  • якщо порушити мінімальні державні гарантії в оплаті праці: штраф буде на рівні 2 МЗП за кожного працівника, що дорівнює 16 тис. грн.

Отже, якщо роботодавець у 2025 році дозволить працювати людині без трудового договору (контракту), не сплачуватиме єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податки, його оштрафують на 80 тисяч гривень за кожного працівника, щодо якого є порушення. Фактично, роботодавця оштрафують, якщо: 

  • суд встановив, що з працівником, який виконував роботу, не були оформлені трудові відносини; 
  • є акт, який склали за результатами заходу державного контролю за додержанням законодавства про працю або зайнятість населення, у зв’язку з невиконанням вимог припису;
  • є акт, написаний під час держконтролю щодо дотримання законодавства про працю, під час якого були виявлені факти використання праці неоформлених працівників;
  • представники ДСНС склали акт про порушення законодавства про працю.

Нагадаємо, що багатьох українців цікавить питання щодо правомірності скорочення штату під час повномасштабної війни. Законодавство дозволяє роботодавцям звільняти працівників навіть у період тимчасової непрацездатності або під час відпустки. Мова про підприємства, які мають недержавну форму власності. 

Також ми розповідали, скільки мають заробляти українці, якщо працюють в нічні зміни. Відомо, якою повинна бути зарплатна ставка. 

зарплати податки гроші ринок праці роботодавці

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