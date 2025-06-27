Новая почта планирует сокращение штата — кого коснется

Здание Новой почты. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Компания "Новая почта" начала оптимизацию процессов, предлагая некоторым сотрудникам перейти на позиции, связанные с обработкой посылок, или уволиться. В целом запланировано сокращение около 2 900 работников, что составляет менее 10% от общей численности.

Об этом сообщил в комментарии Forbes Ukraine совладелец компании Владимир Поперешнюк.

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В чем причина такого решения

Владимир Поперешнюк отметил, что около 30% сотрудников компании "не касаются посылок", то есть работают в офисах, а не непосредственно с доставкой. По его мнению, эта доля слишком высока и должна составлять 10-15%.

В связи с этим компания начала оптимизацию процессов, предлагая офисным сотрудникам перейти на позиции, связанные с обработкой посылок, или уволиться, добавил совладелец Новой почты.

Он также подчеркнул, что реструктуризация не является сокращением, а направлена на улучшение процессов. По словам Поперешнюка, из 7 000 работников, которые "не касаются посылок", около 2 000 уже переведены на другие должности или уволены. До конца года количество таких работников может сократиться вдвое.

Кто попадет под сокращение

По данным источников издания в компании, свою должность покидает директор по управлению репутацией Елена Плахова, однако комментариев по ситуации от нее пока не было.

Владимир Поперешнюк пояснил, что оптимизация охватывает разные подразделения, в том числе маркетинг и рекламу.

"Мы не занимаемся сокращениями, мы занимаемся улучшениями наших процессов. Люди увольняются сами, но мы всех приглашаем работать в отделениях", — подчеркнул он.

Добавим, что, по данным "Интерфакс Украина", Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует предоставить Новой почте кредит до 50 млн евро для финансирования части программы капитальных инвестиций на 2025-2026 годы с уделением первоочередного внимания повышению операционной эффективности и поддержке стратегии развития компании в Украине в условиях войны.

Кредит будет мультивалютным и будет состоять из двух траншей — 35 млн евро будет выделено после подписания, и 15 млн евро — по собственному усмотрению банка.

В рамках имеющегося кредита в мае 2025 года Новая почта сообщила ЕБРР о запланированном сокращении около 2 900 работников, что составляет менее 10% от общей численности.

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