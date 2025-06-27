Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок труда Новая почта планирует сократить около 10% штата — в чем причина

Новая почта планирует сократить около 10% штата — в чем причина

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 16:37
Новая почта планирует сокращение штата — кого коснется
Здание Новой почты. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти В чем причина такого решения Кто попадет под сокращение

Компания "Новая почта" начала оптимизацию процессов, предлагая некоторым сотрудникам перейти на позиции, связанные с обработкой посылок, или уволиться. В целом запланировано сокращение около 2 900 работников, что составляет менее 10% от общей численности.

Об этом сообщил в комментарии Forbes Ukraine совладелец компании Владимир Поперешнюк.

Реклама
Читайте также:

В чем причина такого решения

Владимир Поперешнюк отметил, что около 30% сотрудников компании "не касаются посылок", то есть работают в офисах, а не непосредственно с доставкой. По его мнению, эта доля слишком высока и должна составлять 10-15%.

В связи с этим компания начала оптимизацию процессов, предлагая офисным сотрудникам перейти на позиции, связанные с обработкой посылок, или уволиться, добавил совладелец Новой почты.

Он также подчеркнул, что реструктуризация не является сокращением, а направлена на улучшение процессов. По словам Поперешнюка, из 7 000 работников, которые "не касаются посылок", около 2 000 уже переведены на другие должности или уволены. До конца года количество таких работников может сократиться вдвое.

Кто попадет под сокращение

По данным источников издания в компании, свою должность покидает директор по управлению репутацией Елена Плахова, однако комментариев по ситуации от нее пока не было.

Владимир Поперешнюк пояснил, что оптимизация охватывает разные подразделения, в том числе маркетинг и рекламу.

"Мы не занимаемся сокращениями, мы занимаемся улучшениями наших процессов. Люди увольняются сами, но мы всех приглашаем работать в отделениях", — подчеркнул он.

Добавим, что, по данным "Интерфакс Украина", Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует предоставить Новой почте кредит до 50 млн евро для финансирования части программы капитальных инвестиций на 2025-2026 годы с уделением первоочередного внимания повышению операционной эффективности и поддержке стратегии развития компании в Украине в условиях войны.

Кредит будет мультивалютным и будет состоять из двух траншей — 35 млн евро будет выделено после подписания, и 15 млн евро — по собственному усмотрению банка.

В рамках имеющегося кредита в мае 2025 года Новая почта сообщила ЕБРР о запланированном сокращении около 2 900 работников, что составляет менее 10% от общей численности.

Ранее мы писали, что Новая почта ввела новые ограничения для клиентов.

Также узнавайте, сотрудников каких ведомств хотят частично перевести в ВСУ.

Новая почта увольнение сотрудники рынок труда реформа
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации