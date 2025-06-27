Нова пошта планує скорочення штату — кого торкнеться

Будівля Нової пошти. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Компанія "Нова пошта" розпочала оптимізацію процесів, пропонуючи деяким співробітникам перейти на позиції, пов’язані з обробкою посилок, або звільнитися. Загалом заплановане скорочення близько 2 900 працівників, що становить менш як 10% від загальної чисельності.

Про це повідомив у коментарі Forbes Ukraine співвласник компанії Володимир Поперешнюк.

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Володимир Поперешнюк зазначив, що близько 30% працівників компанії "не торкаються посилок", тобто працюють в офісах, а не безпосередньо з доставленням. На його думку, ця частка зависока і має становити 10-15%.

У зв'язку з цим компанія розпочала оптимізацію процесів, пропонуючи офісним співробітникам перейти на позиції, пов’язані з обробкою посилок, або звільнитися, додав співвласник Нової пошти.

Він також наголосив, що реструктуризація не є скороченням, а спрямована на покращення процесів. За словами Поперешнюка, із 7 000 працівників, які "не торкаються посилок", близько 2 000 уже переведені на інші посади або звільнені. До кінця року кількість таких працівників може скоротитися вдвічі.

Хто потрапить під скорочення

За даними джерел видання в компанії, свою посаду залишає директорка з управління репутацією Олена Плахова, однак коментарів щодо ситуації від неї поки не було.

Володимир Поперешнюк пояснив, що оптимізація охоплює різні підрозділи, зокрема маркетинг і рекламу.

"Ми не займаємося скороченнями, ми займаємося покращеннями наших процесів. Люди звільняються самі, але ми всіх запрошуємо працювати у відділеннях", — наголосив він.

Додамо, що, за даними "Інтерфакс Україна", Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує надати Новій пошті кредит до 50 млн євро для фінансування частини програми капітальних інвестицій на 2025-2026 роки з приділенням першочергової уваги підвищенню операційної ефективності та підтримці стратегії розвитку компанії в Україні в умовах війни.

Кредит буде мультивалютним і складатиметься з двох траншів — 35 млн євро буде виділено після підписання, та 15 мільйонів євро — на власний розсуд банку.

У рамках наявного кредиту в травні 2025 року Нова пошта повідомила ЄБРР про заплановане скорочення близько 2 900 працівників, що становить менш як 10% від загальної чисельності.

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