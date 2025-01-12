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Приказ об увольнении — должен ли сотрудник подписывать документ

12 января 2025 14:30
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
Увольнение с работы в 2025 году — обязательно ли сотруднику подписывать приказ
Женщина подписывает документ. Фото: УНИАН
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

Когда сотрудник увольняется, трудовой договор и трудовые отношения между ним и работодателем прекращаются. Причины для увольнения могут быть разными, но чаще всего человек решать уйти с работы по собственному желанию и пишет заявление об увольнении.

Редакция сайта Новини.LIVE объясняет, нужно ли сотруднику подписывать заявление.

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Как пояснили в Юго-Восточном межрегиональном управлении Гоструда, сотрудник в последний день на работе должен получить от своего работодателя:

  • копию приказа или же распоряжения об увольнении;
  • информацию о начисленных и выплаченных суммах при увольнении;
  • расчет в сроки, определенные в 116 статье Кодекса законов о труде.

"Также по требованию работника в трудовую книжку, которая хранится у него, должны быть внесены надлежащие записи об увольнении",  — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать украинцам

Министерство экономики подготовило изменения в Трудовой кодекс Украины, чтобы разрешить работодателям проверять служебную переписку своих работников. Однако эту меру будут применять только в крайнем случае.

Отметим, что процедура увольнения с работы не менялась даже во время войны. Соответственно сотрудник, который решает сменить место работы, должен отработать на предыдущего работодателя еще 2 недели перед увольнением. Однако существуют правила, которые позволяют некоторым гражданам этого не делать.

Также мы писали, что среди украинцев растет количество людей за чертой бедности. Люди беднеют даже несмотря на то, что реальные зарплаты в стране растут.

работа увольнение рынок труда предприятия работодатели

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